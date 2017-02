La CGT pide que la marcha del 7 de marzo no se use políticamente

Así lo expresó el secretario general de la CGT Héctor Daer, quien agregó que la movilización se hará porque “el Gobierno no está cumpliendo los compromisos que había asumido”.

BUENOS AIRES.- El secretario general de la CGT Héctor Daer pidió ayer que “no se haga un aprovechamiento político” de la movilización convocada por la central obrera para el 7 de marzo próximo, luego de que la expresidenta Cristina Fernández instara a sus seguidores a participar de la movilización.

El referente del gremio de Sanidad comentó que le resulta “indiferente” el llamado que hizo la exmandataria a sus militantes para que el 7 de marzo no vayan a acompañarla a las puertas de los tribunales durante su declaración ante el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa Los Sauces, sino que se sumen a la marcha de la central obrera en rechazo a las políticas del Gobierno.

“Me es indiferente (lo que dijo Cristina Fernández). Nosotros no queremos partidizar bajo ningún punto de visto la marcha. No va a haber ningún aprovechamiento político. No hay que desvirtuar las consignas y el planteo que tiene la movilización para llevarlo a ningún molino de tinte partidario”, afirmó Daer.

Por otro lado, explicó que “todos los que quieran venir a la marcha serán bienvenidos”, ya que se trata de “una marcha de la CGT y una expresión plural de la inmensa mayoría de los trabajadores”.

“Si bien pedimos una rectificación de las políticas del Gobierno, no queremos vincularlo a cuestiones partidarias”, insistió Daer en declaraciones a la radio La Red, en el marco de la ronda de diálogo que la central mantiene con diferentes fuerzas políticas en la búsqueda de apoyo para la movilización.

Daer también volvió a apuntar contra el Gobierno, al indicar que “los compromisos que se habían asumido no los están cumpliendo” y señaló que la central obrera muestra más “tensión” a partir de “la falta de respuesta” a los reclamos sindicales.

“La verdad que estamos tensos producto de la falta de respuesta, de la imposibilidad de concretar algunos avances que hemos tenido en otros diálogos tanto sea en la cuestión de los 2.000 pesos del bono o en el tema de los despidos. Y sí, estamos en un momento de tensión producto de que vemos que el rumbo es descendente y no compartimos el diagnóstico con el Gobierno. Esto hace más difícil tener un punto de partida”, advirtió.