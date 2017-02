La CGT endurece su postura contra el gobierno

BUENOS AIRES (NA).- En el peor momento de su relación con el Gobierno de Mauricio Macri, la CGT realizará hoy la primera reunión del año del Consejo Directo en la que se definiría endurecer la postura contra la Casa Rosada y aprobar un plan de acción gradual.

El encuentro se realizará desde las 14.00 en la sede de la calle Azopardo, adonde asistirán los miembros del triunvirato, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y la mayoría de los más de treinta secretarios que componen el Consejo Directivo de la central.

El pasado martes, una reunión entre funcionarios del Gobierno y referentes de la CGT fracasó en lograr un acercamiento entre ambas partes, en medio de las diferencias por la situación de los despidos y el paquete de medidas para una reforma laboral que analiza el oficialismo.

Tanto representantes del Ejecutivo como de la CGT reconocieron que la relación está cada vez más “tensa” y varios integrantes de la central obrera adelantaron que en el encuentro de este jueves se resolverá endurecer la postura hacia el Gobierno.

El plan de acción incluirá movilizaciones -se analiza concretar una a principios de marzo- pero, en lo inmediato, no contemplaría una paro general, medida que es reclamada por las dos CTA y por algunos dirigentes de la CGT que no están dentro de la conducción, como el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

Precisamente, Palazzo volvió a reclamar este miércoles a la CGT que cambie “el escenario de diálogo por uno de más dureza”, ya que entendió que las conversaciones con el Gobierno “no es equitativo, ni funciona”.

“Se empiezan a cerrar muchos caminos de los denominados diálogos sociales en la Argentina. Porque si vamos a dialogar de que los trabajadores para recuperar el poder adquisitivo tienen que andar peregrinando para ver si cobran un bono de 2.000 pesos, que después no terminan cobrando la mayoría, y al sector empresario graciosamente le permiten aumentar los servicios, me parece que no es un diálogo equitativo y que funcione”, se quejó el dirigente sindical.