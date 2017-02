El intendente Vuoto comparó al Gobierno con una “aplanadora” que se quiere llevar todo por delante

El intendente Walter Vuoto dedicó parte del mensaje a los vecinos, en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo, a criticar al Gobierno, al que comparó con una “aplanadora”. Hizo una férrea defensa de la autonomía municipal y dijo que cuando deje su mandato “no van a escuchar de mí que no puse lo que tenía que poner para defender lo que tengo que defender, que son mis trabajadores mi municipalidad y la soberanía de esta querida patria”.

USHUAIA.- “Cuando uno se sube a una aplanadora y la prende y cree que se puede llevar a todos puestos, es muy peligroso. Cuando uno cree que a los trabajadores en vez de sentarse a consensuar hay que romperlos, es complicado. Cuando uno cree que a los municipios los tiene que arrodillar, es complicado. Porque las relaciones humanas, políticas, en la vida, no se trata de ser sometidos o someter. Se trata de buscar consenso y equilibrios”.

Con estas palabras, el intendente Walter Vuoto, fue muy crítico con el Gobierno provincial, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, oportunidad en la que sostuvo que “no voy a ser el Intendente que entregue ni medio milímetro de nuestros recursos y de nuestra autonomía municipal” y recordó que la discusión por el cobro del impuesto inmobiliario, no debería ser resuelta en la Justicia, porque entiende que es una cuestión ciento por ciento político.

Ante casi todos los concejales (faltó el presidente del cuerpo deliberativo, Juan Carlos Pino, ausente por razones particulares), el Intendente repasó las principales acciones en materia de soluciones habitacionales, el plan urbano ambiental, la puesta en marcha de la Sociedad del Estado para la prestación del servicio de transporte y la recuperación vial.

En su discurso dijo que “se viene un año de mucha defensa de las autonomías municipales. He escuchado a dos o tres concejales solamente plantear fuertemente la discusión y en esto sí creo y llamo a que todos hagamos la defensa de la autonomía municipal. Hoy el Gobierno provincial intenta quitarse la responsabilidad política y judicializar una decisión que debiera ser ciento por ciento política y me parece que sobre este nuevo avasallamiento algo hay que decir”.

“No voy a ser el Intendente que entregue ni medio milímetro de nuestros recursos y de nuestra autonomía municipal”, aseguró, en medio de un encendido aplauso de los funcionarios presentes, como también de algunos partidarios a la gestión de la Municipalidad de Ushuaia.

Vuoto también agradeció a los legisladores que lograron torcer la voluntad del Gobierno de rever los proyectos de ley remitidos durante el receso, con carácter de “urgentes”, en el cual está incluido el de la conformación de una comisión salarial y, al respecto, el Intendente dijo que “eso nos iba a marcar a nosotros que aumento le íbamos a dar a los trabajadores y con qué trabajadores de la Municipalidad voy a discutir a encontrar los consenso. Yo como Intendente no voy a permitir que nadie violente la autonomía de nuestra querida ciudad, para eso hay un Intendente. Las paritarias las legisló yo con mis trabajadores”.

Dijo que “cuando hablo de dignidad hablo de defender primero lo nuestro, primero Ushuaia, primera Tierra del Fuego, las fuentes laborales de los fueguinos, nuestros trabajadores, nuestra calidad de vida. No permitir que nos sigan avasallando, avanzando con entregar soberanía, como quieren hacer”.

Para cerrar su discurso, Vuoto dijo que “el día que yo me vaya voy a poder asimilar muchas críticas y seguramente van a escuchar de mí que me he equivocado muchas veces, pero no de mala fe. Pero no van a escuchar de mí que no puse lo que tenía que poner para defender lo que tengo que defender, que son mis trabajadores mi municipalidad y la soberanía de esta querida patria”.

Repaso de gestión

Al comenzar con su mensaje a la población, Vuoto resaltó que “el primer año de gestión fue muy complicado, un año en donde los resultados de política de ajustes se hicieron sentir, donde el conflicto de los trabajadores de nuestra amada provincia se hizo sentir. Un año que nosotros intentamos y creo que hemos conseguido, instar al dialogo. Dialogar con la mayoría de los concejales en la búsqueda de herramienta en el desarrollo de nuestra gestión. Dialogar con todos los sindicatos de la municipalidad, con idas y venidas, pero siempre tratando de llegar a un acuerdo, porque creemos que la única forma de construir es dialogando”.

Recordó que “en base a ese diálogo hemos presentado al Concejo, el año pasado, nuestros principales ejes de política públicas y hemos enviado varios proyectos que fueron además agenda de discusión pública provincial y, en algunos casos, en agenda nacional. Los que fueron discutidos con aportes que uno siempre valora mucho, porque me parece que se trata de aportar y que se trata de no buscar siempre ser parte de los problemas o de la crítica constante, sino de buscar aportar soluciones y de que la crítica sea constructiva”.

Puntualizó que “el proyecto urbano ambiental, con sus modificaciones introducidas por este cuerpo deliberativo, permitió que estemos llevando adelante la política de distribución de tierras con 550 lotes que ya han sido preadjudicados a los vecinos, que además para nosotros fue muy importante porque se trata también de ir desandando de ir rompiendo esta burbuja inmobiliaria que se había creado a partir del cierre del padrón de demanda habitacional”.

Dijo que otro de los ejes de su gestión “fue el transporte público de pasajeros, en donde la discusión fue muy profunda, donde la demora, entendiendo que fue necesaria en esa discusión, nos trajo algunas complejidades, porque nos hubiese encantado comenzar el año con los colectivos nuevos” y resaltó que “hoy podemos decir que gracias al gran trabajo que hizo la gente del gabinete con la Sociedad del Estado, con área legal y económica, podemos contar ya hoy con 17 unidades cero kilómetro, con doble calefacción, con chasis reforzado para la zona, para que los que más necesitan puedan tener un transporte público de colectivos como lo merecen”.