Industria: “Sumar más cantidad a los puestos de trabajo perdidos no es necesario”

El Ministro de Industria de la provincia, Ramiro Caballero, relativizó de esta manera el número de 6 mil puestos de trabajo perdidos en la industria fueguina durante 2016 que lanzó días atrás el diputado y titular de la UOM, Oscar Martínez.

RIO GRANDE.- Hace pocos días atrás, luego de un Congreso Provincial de delegados, el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Diputado Nacional Oscar Martínez, dijo que se han perdido en el último año 6 mil puestos de trabajo en la industria fueguina. La declaración no pasó desapercibida, sin embargo para el ministro de Industria de la Provincia, Ramiro Caballero puede no ser un número preciso.

“Yo creo que sumar más cantidad a puestos de trabajo perdido no es necesario, ya es importante la cantidad de puestos laborales que no se han incorporado en la provincia”, dijo el funcionario provincial en Radio Nacional Ushuaia y aseguró que “para mí eso ya es sumamente importante”.

En este sentido remarcó que “decir un numero o agregar mayor cantidad al número real me parece que no corresponde y no sé en qué punto nos paramos para hacerlo”.

Caballero precisó que “el año pasado tuvimos 12.400 puestos de trabajo y en la cuarta semana de enero de este año 10.022 puestos de trabajo, que es mucha cantidad”.

Además recordó que “siempre sucedió que los inicios de año arrancan con menos cantidad de trabajadores, aunque espero que rápidamente comencemos a recuperar, cosa que en los primeros meses no va a suceder, vamos a estar rondando este número un tiempo más”.

“Ojalá que en 2017 tengamos una base de 12.400 trabajadores -agregó el ministro de Industria- que es el número que pudimos equilibrar en 2016, pero también dije que en el inicio de año íbamos a estar en estos valores, porque es lo habitual de cuando comienzan muchas desvinculaciones o finalizaciones de contratos”.

El funcionario recordó que en 2016 “habíamos arrancado con 10.700 trabajadores, pero este año la realidad es otra, la economía todavía no se equilibra en Argentina, estamos haciendo fuertes reclamos y tomando medidas para ver de qué manera empezamos a diversificar la matriz productiva de la provincia e incorporamos a otros sectores industriales del país, ese es el desafío para este año”.

Balance de 2016

El titular de la cartera de industria realizó un balance de 2016 “un año que -según dijo- sabíamos iba a ser difícil”.

“Arrancamos con un Gobierno nacional totalmente distinto a la visión política productiva de la Argentina y sobretodo de Tierra del fuego. Pero lo largo del año fuimos acomodando distintas situaciones en la relación para ver de qué manera nosotros como Estado Provincial imponíamos políticas claras de cómo llevar adelante y defender la industria de Tierra del Fuego, porque si no la situación hubiera sido otra inclusive”, indicó.

Además recordó que “en algún momento del año pasado se habló de liberar indiscriminadamente las importaciones y eso no sucedió”. Aunque remarcó que “si hubo una caída muy fuerte de la demanda de los productos en general de la Argentina y particularmente en Tierra del Fuego de los productos fabricados en la provincia por una retracción de la economía”.

En cuanto al segundo semestre manifestó que “presentamos un plan al gobierno nacional de complementación industrial para otras esferas productivas como el autopartismo, la mejora de algunos productos que se producen la provincia y si no tomábamos esa iniciativa no íbamos a poder fabricarlos en este 2017 y ahora estamos discutiéndolo nuevamente”.

“Trabajamos fuertemente” dijo Caballero y añadió que “fuimos a la Aduana para demostrar cuál es la situación del contrabando en Argentina, medida que está por salir en los primeros días de marzo para hacer una corrección al respecto y eso mejoraría esta dificultad que llegó a los 3 millones sobre fines del año pasado”.

IFSA

En el caso de IFSA detalló que “hemos acordado que se pueda incluir en un programa nacional de transformación productiva del Estado Nacional, que lo que hace es poder dar un aporte a los trabajadores por seis meses de parte de su salario perdido y también incorporarlos a una empresa dinámica y por 9 meses el Estado hace un aporte con el tema de aportes patronales y se observa un beneficio”.

“Esto lo hemos concretado con algunos trabajadores que han sido reubicados en otras empresas en Río Grande o empresas de servicios”, sumó.

Por último detalló que “hicimos todo un relevamiento de las personas con su currículum actualizado para ver de qué manera tenían la posibilidad de obtener empleo en otra empresa, y esa empresa estar beneficiada por este programa por lo cual hay un incentivo a absorber a ese trabajador que había quedado sin empleo y que pueda también ocurrir en otro lugar de la Argentina”.