Gobierno convocó a los movimientos sociales

BUENOS AIRES (NA).- La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, convocó a los referentes de los movimientos sociales para avanzar con la reglamentación de la Ley de Emergencia social, luego de una demora de varias semanas que desató protestas de esas organizaciones.

El encuentro se desarrollará desde las 14.00 en la sede de la cartera social ubicada en la esquina de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, donde Stanley se reunirá con los conductores de las organizaciones Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Después de varias idas y vueltas, con esas agrupaciones el Gobierno logró consensuar una ley de Emergencia Social que se aprobó en el Congreso hace dos meses, pero desde ese momento la normativa quedó paralizada porque la Casa Rosada no cumplió con la reglamentación, paso necesario para su entrada en vigencia.

El líder de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, confirmó a NA la convocatoria de la ministra, pero se mostró escéptico ante los resultados que se puedan obtener en la reunión y criticó la postura del Gobierno de “dilatar esta ley que necesitaba de una implementación inmediata”.

Pese a la reunión de este martes, el dirigente ratificó una movilización que el 13 de marzo hará su organización, junto con la CCC, la CTEP y otras, bajo la consigna de las tres “T” (Tierra, techo y trabajo) que impulsa el papa Francisco, al cumplirse ese día cuatro años del inicio de su pontificado. Una postura similar mostró Emilio Pérsico, referente del movimiento Evita y la CTEP, horas antes de que se conociera la convocatoria de Stanley: “Hay propuestas de reglamentación dando vueltas pero no se ha avanzado en nada concreto. Pareciera que no hay conciencia de la situación de emergencia que estamos viviendo. El Gobierno no reacciona”, sostuvo en declaraciones a radio El Mundo.