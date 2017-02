Fabio Seleme: “Es absolutamente falso que se vaya a cobrar en los profesorados”

RIO GRANDE.- Así lo sostuvo Fabio Seleme, secretario de Extensión Universitaria de la Facultad Regional Río Grande de la UTN. Evitó polemizar sobre la decisión del Ministerio de Educación de cerrar un profesorado en el IPES, aunque opinó que “hay un interés en confundir” a la comunidad.

“Siempre los profesorados en la UTN, desde 1994 cuando empezaron a funcionar, lo hicieron de manera gratuita y así lo van a seguir haciendo”, aseguró Seleme, entendiendo que “lo que ha sucedido ahora es que el Ministerio de Educación nos ha permitido reabrir las inscripciones en un proceso que venía funcionando desde el año 1994”.

“Por una decisión arbitraria de la gobernadora Fabiana Ríos fue trasladado compulsivamente al IPES en el año 2010, pero no ha variado en nada las condiciones en las que los profesorados se van a dictar, que es absolutamente gratuito”, afirmó.

Seleme recordó que “somos una institución pública, la UTN es una universidad nacional así que no cabe de ninguna manera esta posibilidad”.

“Está previsto reabrir el profesorado de inglés y empezar a trabajar en la apertura de un profesorado de Física y un profesorado en Química”, explicó el secretario de Extensión Universitaria de la UTN, evitando polemizar sobre la preocupación de la comunidad educativa del IPES.

“Me parece que objetivamente no hay ningún inconveniente porque la reapertura de inscripciones en los profesorados nuestros, no implica ningún cambio, modificación ni obligación para los alumnos o docentes del IPES, que seguirán trabajando y estudiando en su institución. Esto no es una transferencia ni nada sino otra posibilidad que se abre en otra institución y no implica nada para los alumnos”, remarcó.