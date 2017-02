El desempleo, la 19640, demanda social y Malvinas, ejes del discurso de Melella

Durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Río Grande, el intendente centró su discurso en las dificultades económicas y sociales. “Somos una ciudad golpeada por el desempleo”, dijo y remarcó que “el Estado no puede tirar debajo de la alfombra la realidad social”.

RIO GRANDE.- Avanzado su discurso, el intendente de Río Grande Gustavo Melella, abrió un abanico en materia social y planteó algunos de los lineamientos para este año.

El jefe comunal habló ante la atenta mirada de los concejales y autoridades invitadas, sobre la necesidad de que la comunidad mantenga una “actitud solidaria” e instó a ponerse “en el lugar del otro” que atraviesa momentos de dificultad.

“Debe ser un año de mucha responsabilidad institucional, evitando las discusiones innecesarias, y que las discusiones en una mesa y no en los medios”, remarcó.

Para el intendente este año “es un desafío, la inflación existe, el nivel de mejora salarial del año pasado fue insuficiente, en el contexto vamos a tener que trabajar con la mejor pauta salarial sin locuras ni demagogia. Se va a pensar en la mejor pauta salarial posible, no solo en términos de porcentaje sino de mejorar las condiciones laborales”.

Malvinas

Otro eje del discurso apuntó a la cuestión Malvinas. “Es importante para nuestra gestión pero lamentablemente en el último tiempo no estuvo en la mesa por avances positivos, no es una discusión con alguien en particular. Para nosotros es una cuestión irrenunciable, no podemos hacer silencio por omisión o acción deliberada ante aquellos quienes renuncian a reclamar nuestros derechos, sea quien sea. Nosotros hicimos todos los reclamos y lo vamos a seguir haciendo porque es un pedido de nuestros vecinos”.

Y adelantó que “nos estamos preparando con los diputados nacionales para lograr este año una expresión pública política de los diferentes bloques, para que quede plasmado que ningún bloque renuncia a ningún derecho político sobre Malvinas y los recursos naturales”. “Malvinas es parte de nuestra provincia por mucho que a muchos les pese”, remarcó.

La 19640

“Para nosotros es importante nuestra ley de Promoción Industrial 19640, para algunos quizás no es importante”, deslizó el intendente. “La ley la vivimos en todo, la disfrutamos, nos beneficia; tenemos que lograr que cada vecino entienda que todos somos responsables del mantenimiento de la ley, no solo un sector”.

En este orden apuntó que “debemos trabajar en la unidad de la defensa de la Ley. Desde el Concejo y el ejecutivo vamos a estar al lado de ejecutivo provincial, diputados, senadores, en defender la ley, nos se puede resignar porque podemos perder, y perder la ley es perder el desarrollo”.

“Acompañamos al Gobierno provincial en los reclamos, pero los reclamos con firmeza, así es como hay que pararse ante el Gobierno nacional”.

En este punto el Intendente apuntó a la cuestión política: “A uno le duele cuando ve cuando en medios que salen en estos días que nos dicen que nos vamos a dedicar a la transformación productiva, a aprovechar la energía eólica, alguno planteará un transbordador espacial, pero en el mientras tanto nuestros vecinos quedan sin trabajo, nuestra industria es golpeada y no se avanza en la cuestión social”.

Melella desafió a que “si hay un plan de reforma productiva sería bueno que los fueguinos sepamos cuál es, que las autoridades electas lo sepamos, porque en el mientras tanto los que damos respuesta a los vecinos somos los que estamos sentados acá”.

“Si hay riesgo, invito al Gobierno nacional que ponga el gancho para extender la Ley y que no abran más las importaciones”. “Ojalá el Gobierno nacional nos tape la boca y realice la extensión de la Ly”, agregó y remarcó que “hay que pararse frente al Gobierno nacional”.

Desempleo

El otro eje del discurso fue el del desempleo: “Nos duele cuando nos dicen que está todo bien, que es lo normal, que no pasa nada. Estaría bueno que nos pasen la dirección de sus oficinas así les enviamos a los miles de desempleados que durante estos últimos meses perdieron el empleo así les explican que está todo bien y que es cuestión de días para que consigan otro empleo”.

En este sentido agregó que: “El Estado debe ser promotor del empleo, y no tomar a todos como empleados públicos, debemos trabajar codo a codo con el sector privado. Para eso estamos trabajando en algunas acciones de sostener el empleo con acciones con las pequeñas y medianas empresas y la Cámara de Comercio y el sindicato”.

“La muni tiene una responsabilidad y la vamos a llevar adelante, pero hay que trabajar codo a codo con el sector privado”, sumó.

“Aquellos que dicen que está todo bien que nos digan a donde podemos dirigir a nuestros vecinos, porque no está todo bien, tampoco está todo tan mal, pero la verdad es que el Estado no puede tirar debajo de la alfombra la realidad social”, añadió

En cuanto a la demanda social que tiene el Municipio indicó que “pasamos de 800 vecinos asistidos a 2 mil vecinos asistidos ahora. Tenemos que redoblar los esfuerzos, es un desafío promover al vecino cuando estamos en crisis, el esfuerzo es doble”.

“La secretaria de Promoción Social el año pasado atendió a 10 mil familias que no tenían para alimentos, que no podían pagar el alquiler o los servicios, no tenemos que esconder la realidad social que es complicada”. “No podemos dejar de decirlo, se enoje quien se enoje y hay que trabajarlo”.

Desafíos y anuncios

El intendente de Río Grande planteó algunos de los desafíos para el año que se presenta. “Queremos trabajar con la Cooperativa Eléctrica con una ordenanza que presentaremos ya que por la crisis económica hay personas que son electrodependientes que se ven perjudicadas, queremos ver si podemos trabajar en evitar los cortes de luz en quienes son electrodependientes”.

Además apuntó a los concejales al pedirles “ver si se puede cumplir aunque sea en parte el compromiso del año pasado de la tarifaria porque sabemos lo que implica, aunque sea el 40% o 20%”.

En materia educativa dijo que “este año tenemos que crecer y redoblar a nuestros docentes en su capacitación, colaborar con el Ministerio de Educación en apuntalar, son fundamentales los docentes en nuestra ciudad más allá de las discusiones”.

En cuanto al trabajo en conjunto con la Justicia adelantó que se trabaja en un “boleto gratuito para la gente que se traslada a los centros de justicia”.

En materia de obra pública sostuvo que “vamos a seguir creciendo por mas obra pública con más playones deportivos. Tenemos desafío de que el mismo diseño que tenemos en el cono de sombra se pueda construir uno en Chacra XIII y otro en la Margen Sur como centros deportivos a cielo abierto”.

Un centro de Análisis Clínico Municipal y un banco de prótesis, una cocina comunitaria para emprendedores, sumar la faena porcina al matadero fueron parte de los anuncios.

Poner en marcha el sistema de ventanilla única a partir de marzo y la firma digital, aseguró que pronto serán parte de los procesos municipales.

Melella finalmente ratificó la decisión sobre Apymema: “Los que no producen que hagan otra cosa”, destacó.