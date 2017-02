Cerrarán el programa Nuevos Horizontes que funcionaba en la ex Escuela nº4

Este programa que albergaba a estudiantes con situaciones particulares, brindándoles los contenidos de la educación media y capacitación profesional abalada por el INET. Hoy tienen solo tres cursos funcionando, y no les permiten admitir nuevos estudiantes.

RIO GRANDE.- El proyecto Nuevos Horizontes, funciona dentro del Centro de Formación Laboral. En el 2008 empezó bajo el nombre “Insertar” y en el 2010 de paso a llamarse “Nuevos Horizontes”. Este programa, ofrece una alternativa para los estudiantes de nivel secundario, que por diferentes motivos no pueden cursar sus estudios en una escuela, de forma regular. Desde hace unos tres años, desde el Ministerio de Educación, tomaron la determinación de cerrar los cursos de los años iniciales. “Nosotros estamos con esta problemática que empezó con el gobierno anterior, se cerró el 1er año, y así progresivamente, hasta que este año se está cerrando también 3ro. Entonces nos quedan 4to, 5to y 6to no más funcionando”, explicó Claudia Martínez una de las docentes que se desempeña como Tutora.

Nuevos Horizontes estaba pensado para albergar grupos de 10 o 12 alumnos, ya que se les ofrecía ofrece un trabajo mucho más específico y acorde a sus necesidades. Desde cada colegio, se derivan a los jóvenes que por diferentes razones (de índole social, familiar, u otras) encuentran muy difícil la adaptación a una cursada: “Cada vez hay más como estos chicos en realidad, en todos los colegios. Nosotros llegamos a tener casi 60 alumnos pero cuando empezaron con los cierres, egresó la tanda de 6to año, y no nos permitieron seguir tomando alumnos para 1ro, nos quedamos cada año con menos chicos. Hoy tenemos aproximadamente 12 o 15, porque tenemos 3 cursos solamente funcionando. Hoy tampoco se nos permite dar los talleres, que el núcleo de este proyecto eran los talleres, porque nosotros le ofrecíamos a estos chicos no solamente la educación convencional de nivel medio sino también los talleres de electricidad, gas, computación, un oficio”, continuó la docente.

Los estudiantes, entonces, recibían junto con el certificado de finalización de la Escuela Secundaria, una certificación del INET (Instituto Nacional de Educación Técnica) que acreditara la capacitación recibida en el oficio elegido.

“De los chicos egresaron, varios están haciendo estudios terciarios. Algunos en el Cent 35 otros están en la policía, otros ya egresaron. Tenemos tres tandas de egresados, con todos mantenemos contacto, y sabemos que da resultados positivos. Por eso no entendemos por qué lo administrativo es motivo de cierre. Porque lo que nos contesta el Ministro, y la Secretaria de Educación es que es porque falta encuadrarlo. Yo me pregunto entonces, por qué no lo encuadran” manifestó Martínez.

“No hay vuelta atrás”

Esa fue la respuesta que los docentes recibieron de las autoridades de Educación Provincial ante los reclamos, que no se va volver atrás con la medida. Algunos de ellos inclusive ya tienen la resolución ministerial firmada con la baja de sus cargos y horas cátedra. “En realidad ya estamos notificados de la baja, y de cierre de los cursos. No se explayan en motivos, simplemente nos dicen que es una decisión tomada el cierre de estos cursos. Extra oficialmente, sin que tengamos un documento respaldatorio, lo que ellos nos dicen es que no podemos funcionar dentro de un centro de formación laboral. A esto nosotros les dijimos, ‘bueno, si no se puede acá dígannos dónde podemos funcionar, pero no lo cierren, porque funciona… Revalúen los proyectos de cada docente, analicen los legajos de cada docente, hagan las reestructuraciones que tengan que hacer pero no lo cierren’; pero bueno, ellos responden que es mucho inconveniente, así que directamente lo cierran”, detalló la tutora.

El grupo de docentes, asegura que tanto el Ministro de Educación Diego Romero, como el Vicegobernador y la Secretaria de Educación les dan el mismo argumento. Ante la inminencia de este cierre, todos los trabajadores del Proyecto Nuevos Horizontes, afirmaron que desean sobre todo, que la gente conozca la situación del programa, antes que se cierre: “Nosotros pensamos agotar las instancias para que la sociedad sepa, en el peor de los casos qué es lo que se está cerrando y qué oportunidad es la que se les está quitando. Porque en realidad no se les está ofreciendo nada desde el Gobierno siendo que es una obligación garantizar la educación de los chicos. Queremos que la gente sepa cuál es el proyecto que se está cerrando”.

Martínez, recordó además: “Con la Gobernadora, también hablamos en uno de los actos, porque ella era una de las que más nos apoyaba, desde la gobernación anterior. Nos donaba cosas para rifar, nos ayudaba con computadoras… antes que saliera electa, se nos dijo que nos quedáramos tranquilos que iba a estar todo bien, pero finalmente lo que está haciendo, continúa el trabajo que empezó la gobernación anterior”.