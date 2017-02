Bertone: “Queremos que la Patagonia tenga el rol preponderante que merece en la Argentina”

La gobernadora Rosana Bertone participó en la ciudad de Viedma junto a los demás mandatarios de las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, de la reunión encabezada por el presidente Mauricio Macri donde se abordaron detalles del denominado “Proyecto Patagonia”.

USHUAIA.- Tras la presentación del “Proyecto Patagonia”, iniciativa que incluye una serie de medidas estratégicas para el desarrollo de la Región, la gobernadora Rosana Bertone, aseguró que “ha sido un día muy fructífero para todos los patagónicos porque buscamos que se generen nuevos puestos de trabajo”.

Subrayó que junto a los mandatarios provinciales “tenemos una obsesión: que la Patagonia tenga el rol preponderante que merece en la Argentina porque hay una marca, recursos humanos increíbles y jóvenes”.

Recordó que con las restantes provincias patagónicas “tenemos problemáticas y también potencialidades en común” al tiempo que valoró la convocatoria desde el Gobierno nacional “para que todos podamos debatir lo que queremos para nuestra región”.

Bertone remarcó la importancia de trabajar conjuntamente con las demás provincias, ya que “desde hace mucho tiempo no hay propuestas concretas para la Región Patagónica y cada uno de los gobernadores gestionaba de manera individual y aislada cuestiones referidas al turismo, al petróleo, y en nuestro caso, a la industria, sin una mirada regional”.

Otros temas como el desarrollo urbano, el acceso a la vivienda y a los servicios básicos, la energía, la infraestructura portuaria y la conectividad aérea fueron también analizados en la reunión que se llevó a cabo en la Residencia de los Gobernadores de Río Negro.

HUBO INCIDENTES

Durante la visita de Macri a Viedma, se realizó una manifestación contra las políticas del Poder Ejecutivo. Según se supo, miembros de agrupaciones sindicales y políticas derribaron una de las vallas que la policía provincial había colocado en las inmediaciones de la residencia y en medio de los forcejeos fue detenido el secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar.

Tras el encuentro, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, compartió una conferencia de prensa con los gobernadores, de la que no participó el Presidente y subrayó que “la manifestación” de ATE en Viedma no tuvo “nada que ver” con la ausencia de Macri en la conferencia. “En este caso soy el ministro del Interior, político, tengo interacción e interlocución con los gobernadores por eso estoy acá y no tiene nada que ver la manifestación”, expresó.