Bertone envió a la Legislatura el proyecto de enmienda constitucional

La Constitución fueguina tiene 211 artículos y 17 disposiciones transitorias pero no cita ni siquiera superficialmente a las islas Malvinas. La propuesta de enmienda constitucional enviada por el Gobierno a la Legislatura busca remediar esa insólita omisión.

USHUAIA.- La gobernadora Rosana Bertone remitió ayer a la Legislatura el Proyecto de Ley de enmienda para incluir en la Constitución de Tierra del Fuego la ratificación de la jurisdicción provincial sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y espacios marítimos e insulares circundantes; y rendir homenaje a la memoria de los héroes caídos en combate y veteranos de guerra.

El proyecto propone incorporar a la Carta Magna fueguina como Disposición Transitoria Décimo Octava el siguiente texto: “La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ratifica su legítima jurisdicción sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes”.

Asimismo, agrega: “El pleno ejercicio de la soberanía sobre ellas constituye un objetivo permanente e irrenunciable para las generaciones presentes y futuras, quienes bregarán por su consecución a través del diálogo, la paz, la justicia y los principios del derecho internacional”. Esta provincia honra a los combatientes de la Gesta de Malvinas que lucharon en defensa de la soberanía e integridad de nuestra Nación y mantiene vigente la memoria de los héroes que arriesgaron o dieron su vida en la batalla”.

En los fundamentos del proyecto, la gobernadora Rosana Bertone hace hincapié en la necesidad de plasmar en la Constitución la reivindicación de las Islas Malvinas como parte de nuestra historia como provincia por encima de cualquier división política o ideológica, para testimonio de las generaciones presentes y futuras.

También se pretende honrar a los Héroes de Malvinas por largo tiempo relegados, ignorados y olvidados, a través de homenaje que merece ser plasmado como parte de la letra de la Constitución provincial.

En el mensaje remitido a la Legislatura, la Mandataria destaca además que el proyecto –tomado de una iniciativa presentada en su momento por Luciano Moreno- cuenta con el apoyo de la Unión Malvinizadora y de organizaciones de Ex Combatientes tanto provinciales como nacionales, entre ellas el centro de Ex Combatientes de Malvinas en Ushuaia, la Casa del ex Soldado Combatiente de Malvinas, y la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires.

Trascendencia

El secretario de Asuntos Relativos a Antártida, Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Jorge López, confirmó ayer que fue elevado a la Legislatura el proyecto de enmienda constitucional “idea que tuvo origen en el joven ushuaiense” y que “la gobernadora Rosana Bertone recibió esa inquietud y nos puso a trabajar a representantes de distintos ministerios para que analizáramos la propuesta”.

En ese marco, dijo que “nos reunimos con los Centros de Ex Combatientes”, para “transmitirles la inquietud y hacerles saber la firme decisión del Gobierno de dar este paso institucional que, a nuestro criterio, es de trascendencia para la Provincia” puesto que tiene que ver con “ratificar nuestra jurisdicción provincial sobre el territorio insular de las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes.

Recordó, no obstante, que “la enmienda constitucional tiene un paso legislativo y luego debe ser ratificado por un referéndum popular” en los términos del artículo 191 de la Constitución Provincial, el cual se celebrará en forma simultánea con las elecciones generales de octubre de este año, por lo que anotó que “hemos iniciado el debate y esperamos el acompañamiento del Poder Legislativo”.

Aseveró que “para esta gestión de Gobierno se trata de una acción fundamental” porque está orientada a “defender los derechos argentinos y fueguinos sobre estos territorios usurpados por Gran Bretaña”.

Cuestión Malvinas

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Internacionales Cecilia Fiocchi, destacó el apoyo que viene teniendo la iniciativa y señaló que “ayer (martes) tuvimos contacto con el presidente de la Unión Malvinizadora Argentina, Luciano Moreno Calderón, entidad que trabaja en proyectos relacionados con Malvinas, y se mostró sumamente agradecido y lo consideró oportuno”.

“Así que la propuesta fue recibida con beneplácito por ese sector, así como también por los Centros de ex Combatientes de Ushuaia y Río Grande”, subrayó la funcionaria, quien anotó que “ahora estamos a la espera de que se trate internamente en la Legislatura”.

De todos modos, dijo que se va a “continuar con la difusión del proyecto y de la cuestión Malvinas en la Provincia”.