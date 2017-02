Abuelos a la deriva: “El que no puede pagar se muere”

El día después de que increparan al titular del PAMI, los afiliados siguen sin soluciones en Río Grande. Irma Castellano, referente del Centro de Jubilados “Aylin”, contó que “pagué 600 pesos en el Fueguino porque necesitaba una atención”. “Yo pude pagar mi consulta, el que no puede pagar se muere”, dijo.

RIO GRANDE.- Un día después de que el gerente del organismo en Tierra del Fuego, Pablo Bautista, les dijera que el servicio ya estaba restablecido, los abuelos que fueron ayer a los sanatorios seguían sin poder ser atendidos, a menos que pagaran de su propio bolsillo la consulta.

“Lo de ayer (por el jueves) fue caótico, fueron varios viejos y seguimos igual, nos dijeron que le pagaron al Cemep la mitad de lo que le deben y nada más”, dijo la jubilada Irma Castellano, más conocida como Tota, en Radio Nacional Ushuaia.

Tota contó su experiencia personal, la que vivió ayer cuando fue a atenderse al Sanatorio Fueguino. “Vine personalmente al Sanatorio Fueguino para atenderme y pagué 600 pesos de consulta, pedí la boleta para el reintegro, pero hay reintegros de hace un año que no se pagan, pero yo me tengo que atender porque necesito asistencia”.

Y contó la situación de otro afiliado que llevó a su familiar al Cemep. “Le cobraron 500 pesos la consulta y 3.500 pesos el estudio que se tuvo que hacer”, dijo.

“Yo pude pagar mi consulta, la gente que no puede se muere, si nadie te atiende”, aseguró y señaló que si bien las farmacias no están cortadas “qué haces con las farmacias si no tenés el médico que te atiende, no podes ir a decir quiero tal medicación que tomo siempre, te va a decir ¿y la receta? Le tengo que decir el médico no me la da”.

Además explicó que los médicos “solo para hacer recetas están cobrando 180 pesos”.

“Es inadmisible porque nosotros pagamos la obra social, eso lo descuentan del sueldo, nunca pasó algo así, hemos llegado a un límite. Todos los viejos estamos con algún problema, más grande o menor pero necesitamos médicos”, agregó.

Por último adelantó que “si esta situación no se resuelve el miércoles vamos a volver, que es el día que el director viene a Río Grande, porque él vive en Ushuaia”. “Hoy no se va a solucionar nada, pero esta tarde nos vamos a reunir y vamos a organizar algo para el miércoles, esperamos que no tengamos que hacer nada y se resuelva”, cerró.