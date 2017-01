Vecinos del barrio Los Cisnes están a un paso de contar con el servicio de gas por red domiciliaria

El intendente Gustavo Melella dijo que en el término de quince días los vecinos del barrio Los Cisnes quedarán en condiciones de tener gas por red domiciliaria. Destacó la predisposición de Camuzzi Gas del Sur para permitir desarrollar la obra. Habló de una deuda pendiente: Mayor seguridad en el acceso al barrio.

RIO GRANDE.- Una vez superados unos detalles técnicos observados por Camuzzi Gas de Sur a la empresa que realizó el tendido de red de gas domiciliario, los vecinos del barrio Los Cisnes contarán con ese servicio, estimando que no demandará más de quince días para que ello ocurra.

Ayer el intendente Gustavo Melella, junto al jefe de Gabinete Agustín Tita y el secretario de Obras Públicas Jorge Coldorf, estuvieron en el lugar donde se procedió a la conexión de la red domiciliaria al ducto troncal, lo cual fue calificado por el jefe comunal como un logro en el cual prestó una invalorable colaboración la empresa Camuzzi.

El servicio de gas por red domiciliaria beneficiará a 250 familias, aproximadamente, que residen en las casas sociales que fueron construidas por la Municipalidad mediante el programa de contratación de cooperativas de trabajo; en tanto, existe una segunda etapa para ampliarlo a otros nuevos residentes que son los que accedieron a lotes y afrontan la construcción de sus viviendas.

Melella recordó que “al inicio costó, porque no había factibilidad de gas por parte de Camuzzi; pero tenemos que agradecer todo el esfuerzo y el trabajo que se hizo para el inicio de la obra. Luego empezamos con los trabajos de cordón cuneta, mejoramiento de calles; ahora estamos empezando a pensar en el pavimento también”.

Cabe señalar que muchos vecinos del barrio Los Cisnes optaron por contratar el servicio de gas envasado, con la instalación de zeppelín, con el enorme costo que ello implicó. Ahora, con el servicio de gas por red domiciliaria verán reducida la erogación mensual que deben hacer en la actualidad.

Seguridad vial

El constante transitar de transporte de cargas y el volumen de autos particulares por el aumento de la población en la zona, transforma en una cuestión de urgencia que el acceso al barrio Los Cisnes cuente con una traza que le imprima seguridad vial, una cuestión que se demora ante una decisión que se espera desde la Dirección Nacional de Vialidad.

Melella recordó que “hace dos años que venimos trabajando con Vialidad Nacional en este tema. En su momento se colocaron reductores de velocidad y un semáforo que indicaba precaución y el organismo lo quitó porque explicaron que eso no correspondía en una ruta nacional”

El Intendente dijo que desde el Municipio “hemos presentado distintas alternativas a las que nos dicen que no, pero a su vez, no nos dicen cuál es la solución que corresponde. En una cosa tan sencilla no se entiende tanto la demora. Esperamos poder tener definida la obra pronto y poder comenzar a ejecutarla”.