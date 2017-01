Ultiman detalles para la implementación del Estacionamiento Medido

A partir del 1º de febrero, comenzará a regir el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido en la ciudad. Se podrá gestionar desde una aplicación de celular y tendrá un costo de 10 pesos por hora. Funcionará de lunes a viernes de 10:00 a 20:00. En una primera etapa, abarca a sectores de la zona céntrica, y luego se extenderá a otros puntos de la ciudad.

RIO GRANDE.- A partir del 1º de febrero, comienza a funcionar en la zona céntrica el nuevo sistema de Estacionamiento Medido (EM). Debido a que se está implementando un sistema muy diferente a los anteriores, la zona afectada por el cobro de EM tendrá dos etapas. La primera abarcará unas pocas cuadras en el centro de la ciudad. En una segunda etapa, esta zona será ampliada hacia el área de los bancos y comercios.

Para abonar el tiempo de EM no habrá talonarios ni cobradores callejeros. Sólo se podrá comprar tiempo en locales adheridos. Allí también se podrá cargar crédito a una cuenta personal, para utilizar el tiempo de EM al momento de usarse. Para gestionar el estacionamiento. Los vecinos que hayan cargado crédito, podrán utilizar una aplicación en su teléfono celular.

Zonas

En una primera etapa, las calles que va a abarcar son: Rosales y Lasserre desde Belgrano hasta 9 de Julio y todas sus perpendiculares. Es decir, 9 de Julio entre San Martín hasta Rosales, Espora entre San Martín y Lasserre, Fagnano, entre San Martín hasta Lasserre, y Rivadavia entre San Martín y Lasserre. En una segunda etapa, el área de cobro se ampliará.

“La idea es que los usuarios se familiaricen con el sistema, y lo puedan comprender. Porque una cosa es explicarlo, que puedan descargar la aplicación, que lo entiendan bien y otra cosas es utilizarlo, que aprendan a gestionar su tiempo y demás”, explicó Evangelina Fernández, coordinadora de Estacionamiento Medido.

Pago

Al momento de abonar habrá dos opciones: Una, (y la que más se busca establecer) es a través de una aplicación de celular, y la otra es través de la compra de tiempo en los comercios adheridos al sistema.

“Supongamos que una persona no tiene celular, no lo quiere utilizar o por cualquier motivo, lo que hace es dirigirse a cualquier punto de venta y solicita comprar tiempo. La persona tiene que indicar el tiempo de permanencia y la patente del vehículo. Sólo esos datos. La transacción no se cobra. Es decir, el comerciante no debe cobrar recargo alguno por la carga de tiempo o crédito”.

Para autogestionar el estacionamiento a través de la aplicación, las personas deben registrarse previamente en la página web, seleccionar un nombre de usuario y cargar un formulario de inscripción.

La página es http://riogrande.dat.cespi.unlp.edu.ar pero también se puede ingresar desde un Vanner en la página del Municipio, www.riogrande.gob.ar. Allí se puede hacer click en la opción ‘Estacionamiento Medido, consulte aquí’ y acceder a toda la información y con los links de las aplicaciones según el sistema operativo que tenga el celular.

“Lo que hace el vecino, es registrarse, descargar la aplicación, acercarse a un comercio y cargar crédito al número de cuenta que te dan cuando vos te registrás. Vos, le decís al comerciante el monto que querés cargar. El comerciante te carga tiempo a ese número de cuenta y vos ya estás en condiciones de poder autogestionar tu estacionamiento. Ingresás a la aplicación, y seleccionás la opción ‘Iniciar estacionamiento’. Ahí empieza a correr el tiempo”, explicó Fernández.

El valor de la hora es de 10 pesos. Los días lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche. En la página web y en la aplicación de celular, el vecino puede consultar la zona, a través de un mapa. Los propietarios de viviendas en esas áreas están exceptuados de pago, las personas con discapacidad también.

La primer hora de EM no se fracciona, en ninguna modalidad de pago. A partir de la segunda hora, con la aplicación de celular el cobro se fracciona minuto a minuto. En cambio, para la compra de tiempo en los comercios, a partir de la segunda hora se fracciona solamente cada 15 minutos.

“Nosotros apuntamos a que la gente utilice la aplicación. Lo que tiene de bueno es que vos autogestionás tu estacionamiento. En el momento en que estacionaste lo das de alta. Y en el momento que te vas de la zona de EM, lo das de baja”, insitió la funcionaria.