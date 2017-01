“Soles que dejan Huellas” brilló en Cosquín y Laborde

El grupo salió el 5 de enero, para representar a Tierra del Fuego en dos de los festivales nacionales de folclore más importantes. Después de pasar por Laborde y Cosquín, el ballet Soles que dejan Huellas, se apronta para otro año de proyectos, trabajo y nuevos objetivos.



RIO GRANDE.- La primer parada fue en el festival de Laborde, donde participaron, con el cuadro grupal, y también en malambo individual. Luego, viajaron al festival de Cosquín, para representar a la provincia de Tierra del Fuego, con el cuadro de idéntico nombre. Ahora, de regreso, la evaluación es positiva. Quedaron entre los diez mejores grupos de baile folclórico a nivel nacional, y con la posibilidad de volver a participar en ambos festivales.

“El 10 de enero el grupo tuvo su turno de representar el cuadro histórico en Laborde. Que también fue muy linda la presentación pero tuvimos el percance que nos excedimos en el tiempo, pero recién ahora nos llegan la planillas porque nosotros nos fuimos antes, para poder participar del Cosquín”, comentó Santiago Soto, director de Soles que dejan Huellas.

En cuanto a los jóvenes que se presentaron en la categoría juvenil de malambo, Soto asegura que más allá del trabajo que queda por hacer, todos hicieron una muy buena presentación. “El aspirante también, este año estuvo mucho mejor que los otros años, creo que va agarrando un poquito más Tierra del Fuego. La exigencia y el trabajo se nota”.

Entre los bailarines que se presentan al certamen, muchos, trabajan todo el año para ese único festival: “El ganador de este año -recuerda Soto-, que es Rulo Hernández de Neuquén, dijo que él empezó desde chiquito, a los 8 años a ir a Laborde. Participó en juvenil, Juvenil especial, y así fue creciendo. Así muchos bailarines. Montaña por ejemplo, que es uno de los que ganó en malambo veterano, es ganador del Cosquín en los dos rubros de malambo”.

El 12 de enero llegaron a Cosquín, el 14 les tocó presentarse con la última tanda de bailarines antes de la final: “Todas las noches había alrededor de 3 o 4 ballets. Y el 15 y 16 de enero, son las finales. Que participaron un día 5 ballets y otro día los otros 5”, explicó Soto.

Las presentaciones

“Yo creo que dejaron todo los chicos”, destacó con orgullo el profesor. Y agregó: “Subimos muy eufóricos, con muchas ganas. El escenario ese, es otra cosa. Lo vengo diciendo desde hace mucho. No hay otro escenario en la Argentina tan grande como ése, no solo por el tamaño, también en la parte coreográfica, la calidad interpretativa de muchos ballets, la parte técnica”.

Soto además, reconoció que iban a participar, sabiendo que una de las cosas que más les falta es técnica. “El jurado lo resaltó en una de las planillas, que aún con poca técnica, nosotros en la parte coreográfica compensábamos un montón, y por eso pasamos a la final. La devolución de uno de los jurados, a Horacio Arce que le encantó la propuesta, el resaltar lo de los pueblos originarios, y un montón de otras palabras muy lindas que bueno, realmente contentos. Creo que hicimos un buen papel”, manifestó Soto.

El profesor además, destacó la importancia que tiene para el grupo haber presentado un un cuadro netamente fueguino: “Refleja nuestros antepasados, los pueblos originarios, los personajes más emblemáticos de nuestra provincia, el misionero, el cura, y creo que dejamos ben marcada esa parte”.

La experiencia

De la participación, el bailarín, destaca que Soles, trajo mucho más que un lugar en el certamen. “Es muy linda la experiencia. Ahí en la presentación aparecieron gente que, como los músicos del grupo que usamos nosotros La forestal, que se había puesto en contacto con nosotros para saludarnos. Si bien no están tocando, ahora… el hecho no más de acercarse ellos a nosotros, sólo porque escucharon su música. Los veteranos también, justo que nos faltaba un casco para la presentación, y se lo pedimos al centro de veteranos de ahí de Cosquín, también fue una satisfacción muy grande. Uno va encontrando esos amigos. Pasamos también por Santa Rosa, donde hay un amigo policía jubilado que es de acá, y nos abrió las puertas de su casa para descansar un día, y eso no tiene precio. El recibirnos a los 30 con el asado listo. Los chicos hicieron contacto con varios grupos. Se hablaban, con los malambistas iban y conversaban con los que han sido campeones, preguntaban cosas, y eso enriquece un montón”, comentó Soto con entusiasmo.

Y agregó: “Nosotros también íbamos viendo, la experiencia y la técnica que tenían también los ballets. Y nosotros apuntamos a eso. Lo que buscábamos con Soles es mostrar a la provincia. Tratar de decir que Tierra del Fuego, está. Somos parte de la Argentina, estamos del otro lado del charco, pero somos parte de la Argentina”.

Un nuevo año

Al comenzar el 2017, con miles de kilómetros ya recorridos, el profesor Santiago Soto, sigue pensando en trabajar para superar junto al grupo, nuevos desafíos: “Este año vamos a hacer una convocatoria para Soles, porque tenemos una propuesta para armar un espectáculo para fin de año. También tenemos pensado apuntar al pre Laborde, enfocarnos un poquito más en los chicos de malambo, y con la escuela, el taller, el profesorado de folclore también, esperamos poner más todavía”, adelantó.

Por último, el director del ballet agradeció a todos los que colaboraron para hacer posible el viaje, y la participación en los dos festivales: “Primero agradecer a los dos choferes que nos acompañaron en todo el viaje: Roberto Silva y Alberto Sausa, que la verdad que se pasaron, muy compañeros en todo el viaje, que fueron de los colectivos de gobierno. Agradecer a la Gobernadora. Un abrazo grande, y saludar a toda la familia de Soles que dejan Huellas que hicieron todo lo posible para que estemos allá. A la gente de Río Grande, a todos los que nos dieron una mano con las rifas, a la parte de escenografía, a Silvia Pérez. Por parte de las ideas, así como a Margarita Maldonado, a Walter Buscemi, los de Tahuenco, la inspiración de la música. Al centro de Veteranos, que siempre nos acompañó. Y a todos los que hicieron posible este viaje. A mi familia que está siempre atrás, y más que nada eso, gracias”, concluyó.