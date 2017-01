Rodrigo Cortés y Angeles Gómez ganaron la última de 2016

RIO GRANDE.- Rodrigo Cortés (Base Aeronaval/ARADAV) y Angeles Gómez (Destacamento Naval Río Grande) se impusieron el viernes 30 de diciembre en la Decimocuarta Corrida Cierre de Año, la prueba que desde 2003 lleva adelante la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) para ponerle fin a cada temporada.

Por segunda edición consecutiva la prueba se puso en marcha y finalizó en el barrio Profesionales, frente a las oficinas de Automotores Webber. Los pedestristas primero fueron hasta el Cristo ubicado al final de la bicisenda, volviendo por la misma y continuando por la calle 20 de Junio, hasta el final del barrio, regresando en dirección norte por 12 de Octubre, efectuando dos vueltas y completando 6,4 kilómetros.

Cortés registró un tiempo de 22 minutos y 5 segundos, mejorando en 3:17 su tiempo de 2015, cuando escoltó al ganador de entonces, el ushuaiense Mario Mathieu (23:01). El podio en esta oportunidad se completó con Cristian García (25:03) y Oscar Torres (26:16).

Gómez, en tanto, consiguió su segundo triunfo en línea, ahora con 28:01 (doce meses atrás cronometró 28:42). Quedó novena en la general, y la escoltaron Daniela Bayerque (30:30) y Yanina Guillán (32:28).

Cortés (7:49) fue el primero que apareció tras la ida al Cristo, seguido por García (8:45) y el mayor de los Torres (9:06), ubicándose luego Julio Hansel (9:15), Julio Heredia (9:35), Pablo Mariscal (9:40), Darío Romero (9:49), Daniel Medina (9:50), los gendarmes Eric Tapia y Jonathan Prestes (ambos en 9:55), Matías Torres y Fabián Aguilar (los dos en 10:03), mientras que Angeles Gómez (10:05) iba en pelotón con Julio Colivoro y Arquímedes Torres.

Cortés cerró la segunda vuelta en 15:00, manteniéndose detrás García (16:57) y Torres (17:35), al tiempo que Heredia (18:13) y Mariscal (18:21) habían desplazado a Hansel (18:34). Gómez (19:06) estaba 9ª en la general, con el mismo tiempo que Colivoro y Antonio Aguilar.

En total hubo 38 corredores, incluyendo a Diego Radwanitzer (h), quien empleó 13:50 para la prueba aeróbica (2,3 km.), y a tres debutantes de Running Río Grande. En 2015 fueron 46 participantes, con una docena de Ushuaia Runner Cross Aventura. Por otra parte, hubo 11 anotados en la prueba familiar (500 metros), de la que daremos cuenta en la edición del martes 3.

Se entregaron premios a los seis primeros varones y las tres primeras mujeres, al igual que a los mejores Veteranos C, D, E y F, y a las mejores Damas A, B y C. Y hubo medallas para los demás clasificados. Asimismo, se efectuó la premiación del 10mo. Medio Maratón del Petróleo, que por razones ajenas a la organización no se había poder realizado el 4 de diciembre.

La AAFM agradece a Walter Webber (Automotores Webber), quien colaboró para el habitual brindis de fin de año. El agradecimiento es extensivo a Marcelo Bilbao y Jorge Almada, a cargo de los controles; y a Elba Muñoz, Carina Moya y Marcos Casal, que ayudaron en el sector de llegada.



14ta. Corrida Cierre de Año (30/12/2016)

P/Pedestrista Nº Categoría Representa a: Marca Km. Velocidad

1.Rodrigo Cortés (77) 35 Mayores B-1 B.Aeronaval/ARADAV 22:05 3:27 17,388 km/h

2.Cristian García (88) 48 Mayores A-1 Everest Outdoors 25:03 3:55 15,329 km/h

3.Oscar Torres (86) 29 Mayores B-2 Herederos Torres 26:16 4:06 14,619 km/h

4.Julio Heredia (70) 25 Veteranos B-1 ARADAV 26:51 4:11 14,301 km/h

5.Pablo Mariscal (80) 8 Mayores B-3 Dto.Naval R.Grande 27:08 4:14 14,152 km/h

6.Julio Hansel (00) 3 Juveniles-1 Libre 27:23 4:16 14,023 km/h

7.Daniel Medina (63) 12 Veteranos C-1 Webber/Camion./Aradav 27:36 4:18 13,913 km/h

8.Antonio Aguilar (61) 41 Veteranos D-1 ARADAV 27:47 4:20 13,821 km/h

9.Angeles Gómez (78) 17 Mayores B-1 Dto.Naval R.Grande 28:01 4:22 13,706 km/h

10.Arquímedes Torres (95) 7 Mayores A-2 Libre 28:08 4:24 13,649 km/h

11.Julio Colivoro (54) 14 Veteranos E-1 25 de Noviembre 28:10 4:24 13,633 km/h

12.Darío Romero (88) 4 Mayores A-3 Libre 28:18 4:25 13,569 km/h

13.Hernán Oller (74) 39 Veteranos A-1 Libre 28:32 4:27 13,458 km/h

14.Matías Torres (90) 27 Mayores A-4 Herederos Torres 28:41 4:28 13,387 km/h

15.Fabián Aguilar (97) 2 Juveniles-2 Libre 28:48 4:30 13,333 km/h

16.Eric Tapia (96) 5 Mayores A-5 Gendarmería 29:14 4:34 13,135 km/h

17.Jonathan Prestes (91) 37 Mayores A-6 Gendarmería 29:15 4:34 13,128 km/h

18.Martín Lengnick (73) 9 Veteranos A-2 Libre 29:40 4:38 12,943 km/h

19.Nicolás Torres (61) 30 Veteranos D-2 Herederos Torres 29:41 4:38 12,936 km/h

20.Juan Pichuncheo (66) 40 Veteranos C-2 Serv.Púb.Municip. 29:54 4:40 12,842 km/h

21.Gustavo Sommariva (59) 24 Veteranos D-3 Libre 30:24 4:45 12,631 km/h

22.Daniela Bayerque (80) 34 Mayores B-2 Libre 30:30 4:46 12,590 km/h

23.Horacio Areco (72) 10 Veteranos B-3 Libre 30:46 4:48 12,481 km/h

24.Yanina Guillán (80) 18 Mayores B-3 Libre 32:28 5:04 11,827 km/h

25.Leonardo Luna (89) 28 Mayores A-7 Libre 34:18 5:21 11,195 km/h

26.Elizabeth Girado (69) 20 Damas A-1 Ushuaia 34:26 5:22 11,152 km/h

27.Elías García (90) 6 Mayores A-8 Libre 34:49 5:26 11,029 km/h

28.Santiago Yanacón (02) 49 Juveniles-3 Herederos Torres 35:40 5:34 10,766 km/h

29.Diego Radwanitzer (71) 11 Veteranos B-2 Libre 36:10 5:39 10,617 km/h

30.Daniela Badra (65) 19 Damas B-1 Personal Gim 36:11 5:39 10,612 km/h

31.Miguel Ronfeldt (51) 38 Veteranos F-1 Libre 37:03 5:47 10,364 km/h

32.Andrea Peralta (79) 32 Mayores B-4 Running Río Grande 39:02 6:06 9,837 km/h

33.Gabriel Cabrera (96) 32 Mayores A-9 Libre 39:23 6:09 9,750 km/h

34.Patricia Carrasco (69) 33 Damas A-2 Running Río Grande 39:23 6:09 9,750 km/h

35.Osvaldo Decaneo (52) 15 Veteranos E-2 La Martina 40:19 6:18 9,524 km/h

36.Héctor Aguila (45) 36 Veteranos F-2 ARADAV 41:37 6:30 9,227 km/h

37.Ayleen Orellana (01) 31 Juveniles-1 Running Río Grande 44:00:00 06:52:00 8,727 km/h

Distancia: 6,4 kilómetros. Prueba aeróbica (2,3 km.): Varones: Diego Radwanitzer (08) 13:50. Nota: entre paréntesis aparece el año de nacimiento.