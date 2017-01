Robaron en tres comercios céntricos de Río Grande

RIO GRANDE.- El delito golpeó fuerte durante la madrugada del viernes, en la zona céntrica de Río Grande, a primera hora tres menores rompieron la vidriera del local de Optica López, en la avenida San Martín casi esquina Thorne.

Dos de ellos lograron escapar y uno de 15 años fue demorado, para ser entregado a sus padres.

Los restantes delitos fueron constatados por la mañana cuando los damnificados procedieron a la apertura de sus locales.

El primero en la rotisería “Quiero Mas” de calle Obligado 1236 donde sujetos violentaron una ventana frontal para acceder al local y llevarse 10 mil pesos guardados en una caja fuerte.

El segundo en calle Lasserre 595, en el local VZ Racing, propiedad de Federico Velázquez, donde malvivientes forzaron la puerta de acceso sobre avenida Belgrano. Del local se llevaron con total impunidad; prendas de vestir, 5 mil pesos y una computadora All in One.