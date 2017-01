El rescate al crucero de National Geographic

Un buque carguero, del tipo dique, de bandera holandesa, procedió al rescate del crucero que estaba varado desde hace casi un mes por desperfecto en su motor principal. Ahora va rumbo a un astillero de Holanda para su reparación.

USHUAIA.- El crucero de la National Geographic que estuvo fondeado durante casi un mes en la Bahía de Ushuaia, fue rescatado ayer por un buque carguero, del tipo dique, que lo traslada a un astillero de Holanda para la reparación de su motor principal.

El crucero del prestigioso canal de televisión, dedicado a la investigación, navegaba con 117 pasajeros y 65 tripulantes y llegó a Ushuaia con un motor secundario. El domingo se iba a cumplir un mes de su presencia constante como paisaje de la bahía de Ushuaia.

La avería en el motor del crucero se produjo el pasado 27 de diciembre cuando la Agencia Marítima Ushuaia Shipping informó a la Prefectura Ushuaia que había mantenido comunicación con el capitán del crucero National Geographic Orion, que daba cuenta que a unas 195 millas náuticas del puerto de Ushuaia, se había producido la detención repentina del motor principal, desconociendo los motivos de dicha irregularidad.

Con motivo a este suceso se puso en funcionamiento los generadores auxiliares para poder utilizar la propulsión de emergencia con el sistema “Take me home” el cual le permitió navegar a una velocidad entre 4 y 5 nudos en forma autónoma, evitando de este modo entrar en emergencia y cualquier tipo de remolque.

Ayer, el carguero holandés RollDock procedió a transportar al crucero averiado “National Geographic Orion”. La embarcación partió hacia astilleros en Holanda para su reparación.

El Rolldock Storm es el segundo de una serie de dos que tiene 151.5 metros de eslora, multifuncional de los operadores especializados conocidos como la clase “ST”, que son interesantes debido a sus tres modos de carga: Levante / Levante, Roll on / Roll off y Float in / Float out.

Para ello, la Rolldock Storm y el buque hermano recién entregado Rolldock Star están equipados con dos grúas elevadoras pesadas Liebherr de 350 toneladas de capacidad y una rampa ro-ro de altura regulable con una capacidad de carga de hasta 4.000 toneladas.

Los buques también tienen la capacidad de sumergirse con el fin de facilitar la carga de cargas como dragas, submarinos y varias embarcaciones navales hasta 8000 toneladas.