Quedó promulgada la ley para proteger a la población del accionar de perros asilvestrados

La Ley 1146 genera un fondo especial para poder llevar adelante un programa de control de perros asilvestrados. Es una iniciativa para contarrestar un flagelo que preocupa mucho a la producción agropecuaria y que ha sido queja constante por parte de la Asociación Rural. La normativa también aborda la tenencia responsable de las mascotas.

USHUAIA.- Con la firma del decreto 70/17, el vicegobernador Juan Carlos Arcando, a cargo del Poder Ejecutivo, procedió a la promulgación de la Ley 1146, por la cual se pone en marcha un Programa de Manejo de Poblaciones de Perros, de manera de contrarrestar los efectos de devastación que causan los perros cimarrones.

El programa contará con un fondo especial para que pueda ser desarrollado en toda la Provincia, con el objetivo de llevar adelante la planificación que surja de un proceso participativo de todos los sectores de la ciudadanía con interés en el tema.

La ley crea “presupuestos mínimos de protección ambiental para evitar el impacto de los perros asilvestrados en la salud pública, la biodiversidad, la producción agropecuaria y las actividades recreativas al aire libre, en toda Tierra del Fuego”.

Establece que en un plazo de seis meses, a través de un proceso participativo, se deberá elaborar e implementar el Programa de Manejo de Poblaciones de Perros, según siguientes aspectos:

-Definir responsabilidades públicas y privadas.

-Definir estándares sobre tenencia responsable de perros, incluyendo estrategias de control de la población y un régimen de sanciones para los tenedores de perros fuera del ámbito urbano.

Se deberán establecer indicadores para evaluar el impacto de las medidas implementadas, como por ejemplo la cantidad de perros sueltos en las calles, mordeduras de perros registradas, enfermedades zoonóticas reportadas, perros esterilizados quirúrgicamente, perros registrados e identificados, perros entregados en adopción, infracciones realizadas, infracciones cobradas efectivamente y cambio de actitud de la comunidad sobre el problema de los perros sueltos.

El fondo

La Ley 1146 crea el “Fondo para el Manejo de Poblaciones de Perros”, el cual se conformará con un 50 por ciento de lo que se recauda por el cobro del impuesto inmobiliario rural y los recursos que surjan de aplicación de convenios celebrados con organismos internacionales, nacionales, provinciales y municipales públicos y privados relacionados con la promoción del desarrollo sustentable y con la defensa de invasiones biológicas.

También se destinarán recursos que surjan de legados, contribuciones y donaciones.

Algunos conceptos

La nueva normativa establece algunos conceptos a tener en cuenta a la hora de abordar el asunto de la población canina, como por ejemplo:

-Tenencia responsable: Una persona tenedora de un animal asume la obligación de procurarle una adecuada provisión de alimentos, vivienda, contención, atención de la salud y buen trato, evitando el riesgo que pudiere generar como potencial agresor o transmisor de enfermedades a la población humana, animal y al medio ambiente.

-Perros supervisados, restringidos o con dueño: Por completo dependientes restringidos o supervisados por persona. Alguna persona reclama la responsabilidad por él.

-Perros sueltos, no supervisados o errantes: Cualquier perro sin el control directo del hombre al que no se le impide errar o vagar. Incluye perros con dueño pero sin control o restricción durante un momento en particular del día y perros errantes sin dueño.

-Perro asilvestrado o cimarrón: Que se independiza del hombre para su sustento, refugio y reproducción y se establece en ambientes naturales o artificiales. Incluye a los animales originalmente domésticos que por cualquier circunstancia vuelven a la vida salvaje, para la nueva ley se lo considera fauna silvestre.

Reclamo permanente

El Vicegobernador explicó que la nueva ley se adopta por “el impacto negativo que estos animales representan para el sector ganadero, donde muchos han tenido que reconvertirse a ganado de mayor porte ya que el ganado bovino fue considerablemente afectado por los ataques de perros cimarrones” y agregó que “con esta ley esperamos darle solución a un reclamo permanente de la Asociación Rural”.

El consejo que brindó Arcando es que “no dejen abandonados a los perros en el campo porque se terminan convirtiendo en cimarrones y atacan al ganado” y agregó que “vamos a trabajar intensamente con el concepto de tenencia responsable de mascotas”.