Price y Al-Attiyah, afuera

TUPIZA, BOLIVIA (AFP).– La cuarta etapa del Rally Dakar 2017 le reservó ayer fortunas diversas a los favoritos: Cyril Despres firmó su primera victoria en autos, mientras que el campeón defensor en motos Toby Price y el catarí Nasser Al-Attiyah abandonaron.

Ganador del Dakar en motos en 2005, 2007, 2010, 2012 y 2013, Despres alcanzó en Tupiza, Bolivia, su primer triunfo desde que se unió a Peugeot en 2015.

El galo cubrió los 521 kilómetros (416 cronometrados) entre San Salvador de Jujuy, Argentina, y Tupiza, a una altitud de 3.500 metros, con un tiempo de 4 horas, 22 minutos y 55 segundos, seguido por el finlandés Mikko Hirvonen (Mini), a 10:51, y el español Nani Roma (Toyota), a 12:51.

“Si me hubiesen dicho que iba a ganar una etapa en mi tercer Dakar, no me lo habría creído por nada del mundo. Sobre todo porque hemos estado a la altura de Carlos (Sainz, Peugeot), y él imprime un ritmo tremendo. Una cosa es ganar una etapa y otra cosa bien distinta es cómo se gana esa etapa. Se podían cometer muchos errores y no los hemos cometido”, dijo Despres a la prensa.

El francés es el nuevo líder de la categoría con 4:08 de ventaja sobre el francés Stephane Peterhansel (Peugeot) y 5:04 sobre Hirvonen.

La jornada se vio prematuramente sacudida por el abandono del catarí Nasser Al-Attiyah, campeón en autos en 2011 y 2015, tras perder la rueda trasera derecha de su auto en el tramo especial del miércoles.

“Un fallo es un fallo y esto es el Dakar. Se acabó el rally para nosotros. Es una pena porque estábamos haciendo un buen trabajo”, se lamentó el piloto de Toyota.

Price se va: vía libre

El austriaco Matthias Walkner (KTM) se impuso en las motos, el líder de la especialidad Joan Barreda fue segundo y el australiano Toby Price, campeón defensor, abandonó por una caída.

Walkner cubrió la especial de 416 kilómetros con un tiempo de 4 horas, 57 minutos y 22 segundos, seguido por Barreda (Honda) a 2:02 y el francés Michael Metge (Honda), a 3:18.

Barreda, vencedor el miércoles en San Salvador de Jujuy, se afirmó en liderato de la clasificación general con un tiempo de 12h35:43, superando por 18:19 al chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) y a Walkner por 20:26.

La etapa se vio opacada por el abandono de Price al sufrir una fractura en el fémur izquierdo tras una aparatosa caída durante la fracción, informó la organización.

Price (KTM), que lideraba los tiempos en la jornada, cayó al suelo en el kilómetro 371 de la especial de 416 kilómetros, por lo que tuvo que ser evacuado de la zona en helicóptero después de recibir asistencia médica en el lugar del accidente.

La quinta etapa, prevista para hoy, es la primera que se correrá totalmente en suelo boliviano, uniendo a las poblaciones de Tupiza con Oruro, sobre un trazado de 692 kilómetros con 447 de especial.