Pelea entre Gobierno y Municipio sumó un nuevo capítulo

Funcionarios provinciales y de la Municipalidad de Ushuaia sumaron una nueva jornada mediática sobre la disputa judicial por el impuesto inmobiliario y el reclamo de coparticipación. El vicegobernador Juan Carlos Arcando ironizó sobre el apoyo de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner al intendente Walter Vuoto, con quien se reunió en Río Gallegos.

USHUAIA.- El vicegobernador Juan Carlos Arcando salió ayer en respuesta a la información emitida por el Municipio de Ushuaia, en la que se destaca el apoyo de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, al intendente Walter Vuoto por la potestad de cobro del impuesto inmobiliario en la Provincia.

Arcando sostuvo que “en tren de comparaciones, lo que no dice Vuoto es que Santa Cruz comparte con los municipios sólo el 11% de lo que recibe de coparticipación nacional, mientras que nosotros enviamos el 25%; en Regalías ellos coparticipan el 7% a los municipios y nosotros el 20%; y de la recaudación provincial ellos coparticipan un 32% y nosotros el 45%”.

El Vicegobernador, actualmente a cargo del Poder Ejecutivo, explicó además que “con el crecimiento e institucionalización de Tolhuin, se le sumó a ese importe un 1,1% para otorgar fondos a Tolhuin sin perjudicar a los otros municipios”.

“En definitiva, los municipios de Tierra del Fuego reciben mucho más recursos que los de Santa Cruz, y eso es algo que obviamente fortalece la autonomía económica”, remarcó.

Asimismo, Arcando reafirmó que desde el Gobierno “nuestra vocación siempre es de fortalecer los municipios”, mencionando así “el trabajo que hizo el Ejecutivo a través de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) mejorando la recaudación propia, lo que benefició a los municipios durante 2016”.

“La coparticipación que recibimos de Nación fue menor a la esperada y sin embargo pudimos remontar en parte esa situación por el trabajo que hicimos de fiscalización”, sostuvo.

Por último, el Vicegobernador aseguró que “si Vuoto o el intendente de Río Grande (Gustavo Melella) quieren adoptar el modelo de coparticipación de Santa Cruz porque creen que es más beneficioso, lo agarramos con las dos manos, porque no tenemos dudas que vamos a saber aplicar mucho mejor esos recursos en beneficio de mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

“Mano negra”

Por su parte, el jefe de Gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, cuestionó que “hay un intento de funcionarios del Municipio de Ushuaia de tender mantos de sospecha sobre su propia dificultad de gestionar ante el Gobierno Nacional y eso no tiene ningún sentido”.

Las declaraciones del funcionario apuntaron contra Oscar Souto, secretario de Coordinación de Gestión de la Municipalidad de Ushuaia, quien había sugerido que la ciudad no recibe fondos nacionales porque el Gobierno provincial opera políticamente en contra de la gestión Vuoto.

“Creo que todo el mundo se da cuenta de la imposibilidad que tiene la gestión municipal de establecer un diálogo con un gobierno nacional de un color político distinto, ahí está la verdadera dificultad, la única mano negra es esa” expresó Gorbacz.

“Uno se sorprende día a día de las declaraciones de Souto, yo no tengo problema en que me trate de ignorante porque hay muchas cosas que desconozco y estoy dispuesto a aprender; podré ser ignorante pero no soy necio ni fanático”, respondió.

Y lamentó que los funcionarios municipales critiquen que la gobernadora Rosana Bertone “va y se sienta con Macri, con Frigerio y con quien se tenga que sentar para conseguir recursos para los fueguinos”, acusándolos de “puristas ideológicos” que “ejercen un fanatismo que termina perjudicando a los vecinos”.

Gorbacz también dijo que “hay que saber que uno puede sostener su ideología y pertenencia política, y al mismo tiempo reconocer que hay un gobierno nacional que votó la gente y con el cual hay que poder trabajar en beneficio de los fueguinos”.

“Si el fanatismo les impide sentarse con el gobierno nacional y seguir los expedientes como hace Bertone, oficina por oficina para lograr que avancen, los podemos ayudar, pero lo que no pueden hacer es seguir culpando a los otros de las propias incapacidades”, afirmó el Jefe de Gabinete.

“La verdad que no queremos perder el tiempo en discusiones estériles pero no podemos permitir que quieran generar sospechas sobre el accionar de nuestro Gobierno para justificar sus propias dificultades”, finalizó.

Pedido de diálogo

En tanto, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, apeló al diálogo institucional para resolver los diferendos con el Gobierno sobre el impuesto inmobiliario y la demora en la remisión de fondos de coparticipación.

Asimismo, consideró “poco feliz” la judicialización planteada por el Ejecutivo fueguino sobre la potestad del cobro de ese impuesto.

“Sabiendo que está en una etapa de judicialización sería importante que desde la política podamos resolver esto desde el diálogo”, evaluó Becerra, considerando que “sería fantástico para la democracia poder resolverlo desde la política, porque cuando se llega a esta instancia judicial da la sensación de que todavía nos falta una cuota de madurez ante estas situaciones”.