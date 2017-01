Oficializan la instalación de una Estación Terrena Satelital

A partir de un acuerdo con el Gobierno provincial, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) instalará una Estación Terrena Satelital en un predio de cincuenta hectáreas en la Estancia “Don Matías”.

RIO GRANDE.- A través de la publicación del Decreto 55/17, el Gobierno provincial formalizó un acuerdo con la Estancia “Don Matías”, lo que permitirá la instalación de una “Estación Terrena Satelital” por parte de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

El acta acuerdo se publicó en el Boletín Oficial y lleva la firma del ministro de Ciencia y Tecnología, Gabriel Koremblit y el Dr. José Luis Paños, propietario del establecimiento rural “Don Matías”.

El decreto establece que ambas partes acuerdan “brindar la mayor colaboración y cooperación para la realización del Proyecto ‘Estación Terrena Satelital’ (ETS) de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) a desarrollarse en un predio de cincuenta hectáreas”.

La Estación Terrena Satelital en Tierra del Fuego contará, en principio, con tres antenas satelitales, una de las cuales tendrá 13 metros de diámetro en su plato o parábola, con una altura de 15 metros aproximadamente. A esto se sumarán dos antenas de cinco y tres metros de diámetro.

Estas antenas recibirán información de los satélites de observación terrestre SAOCOM (Satélite Argentino de Observación Con Microondas), que medirán la humedad del suelo y contarán con aplicaciones en emergencias, tales como la detección de derrames de hidrocarburos en el mar y el seguimiento de la cobertura de agua durante inundaciones.

Los satélites se encuentran en fase de desarrollo para ser lanzados a partir de este año.

En junio de 2016, se firmó un acuerdo entre la empresa argentina VENG Sociedad Anónima (controlada mayoritariamente por la CONAE) y la empresa noruega KSAT AS, proveedora de servicios de segmento terreno para satélites, controlada en partes iguales por el grupo Kongsberg AS y Space Norway AS, perteneciente al Ministerio de Comercio, Industria y Pesca de Noruega.

El acuerdo fue suscripto por Félix Menicocci, presidente de VENG SA y secretario General de la CONAE y Rolf Skatteboe, director Ejecutivo y Presidente de KSAT AS, acompañados por Agustín Campero, secretario de Articulación Científico-Tecnológica, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Conrado Varotto, director Ejecutivo y Técnico de la CONAE y Leonardo Comes, gerente Adjunto de la División Estaciones Terrenas de la CONAE.

El documento suscripto se enmarca en la cooperación entre la agencia espacial noruega NSC (Norwegian Space Centre) y la CONAE en áreas como operación de Estaciones Terrenas, uso de datos de la misión satelital argentina SAOCOM para distintas aplicaciones y establecimiento de capacidades/sistemas de Estaciones Terrenas en sitios de la contraparte, entre otras áreas de interés.

NSC y CONAE designaron a KSAT AS y VENG SA para la implementación de este acuerdo que permitirá la instalación de una antena noruega en el predio de la futura Estación Terrena de CONAE en Tierra del Fuego, Argentina, y el uso de los servicios de la estación terrena noruega ubicada en Svalvard, para dar apoyo a los satélites argentinos SAOCOM 1A y 1B, que serán puestos en órbita en 2017 y 2018 respectivamente.