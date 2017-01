Así lo sostuvo el jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, en relación al proyecto de ley que propone la creación de una comisión técnica para definir la política salarial en el Estado y los entes autárquicos. Aseguró que los sindicatos seguirán llevando adelante sus negociaciones salariales, aunque esto deberá ser aprobado por la Comisión.

RIO GRANDE.- El jefe de gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, negó ayer que el proyecto de ley que propone la creación de una Comisión Técnica para analizar subas salariales, reemplace las paritarias que los gremios estatales deben llevar adelante con el Ejecutivo provincial o los entes descentralizados.

“La idea es que tengamos un esquema salarial más justo”, afirmó el funcionario, rechazando que la iniciativa elevada a la Legislatura proponga anular el ámbito de negociaciones salariales de los sindicatos.

En declaraciones a Fm Aire Libre, Gorbacz aseguró que la Comisión Técnica que propone el Gobierno para definir la política salarial del Estado “no reemplaza a los sindicatos y los acuerdos que se hagan por sector”, asegurando que “antes de hacer efectivo un aumento o de reescalafonamiento, la Comisión debe hacer una evaluación integral”.

El funcionario mencionó que, históricamente, los entes autárquicos “teniendo la potestad de dictar sus propios aumentos salariales han ido distorsionando” la política salarial del Estado.

“No reemplazamos la participación de los sindicatos en la discusión, cada área puede discutir como hasta ahora, pero después eso tiene que pasar por la Comisión”, reiteró.

El jefe de gabinete sostuvo que desde el Gobierno se pretende “que en el mediano y largo plazo tengamos un esquema salarial más justo”, ya que las distorsiones salariales actuales entre el Estado y los entes descentralizados deriva en que los empleados “terminan migrando donde tienen mejores salarios”.

Esto, de acuerdo al funcionario, “termina afectando la gestión y pretendemos equilibrar eso”.

Asimismo, Gorbacz aseguró que la Comisión Técnica tendrá la responsabilidad de aconsejar o no la aprobación de cualquier tipo de acuerdo salarial que se negocie en la administración pública y en los organismos autárquicos, aunque en caso de no emitir un dictamen favorable, la situación será dirimida por la gobernadora Rosana Bertone.

“Buscamos generar una mayor justicia y mejorar el desempeño de cada una de las áreas”, explicó el funcionario sobre la política salarial a mediano y largo plazo que pretende encarar el Ejecutivo.

Por último, sobre los plazos de análisis que tendrá la Comisión Técnica para refrendar o rechazar un acuerdo, el Jefe de Gabinete sostuvo que “la idea no es que exista una dilación de parte de la Comisión, porque no es una instancia para demorar”, entendiendo que esto no fue especificado en el proyecto de ley y deberá ser anexado.