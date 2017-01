“Esto no es en contra de nadie”, dijo el intendente Gustavo Melella al firmar Decretos de los feriados

Por Decreto 136/17, el intendente Gustavo Melella declaró inamovible el feriado del 2 de abril; mientras que por Decreto 137/17 hizo lo propio con las fechas del 24 de marzo y 20 de junio. “Esto no es en contra de nadie”, dijo en su discurso y destacó la rectificación del Presidente, al dar marcha atrás con el DNU que generó la polémica.



RIO GRANDE.- En un acto que contó con el respaldo de varios sectores sociales y gremiales, el intendente Gustavo Melella firmó los Decretos 136/1y y 137/17, mediante los cuales declaró para la ciudad de Río Grande inamovible el feriado del 2 de abril (gesta de Malvinas) y los feriados del 24 de marzo (Día de la Memoria) y del 20 de junio (Día de la Bandera).

“Esto no es en contra de nadie. Es un acto de reconocimiento, simplemente es lo que tenemos que hacer”, dijo el intendente Melella ante todos los presentes, para contrarrestar las críticas que surgieron desde el Gobierno Provincial que, a través de varios funcionarios, objetaron la decisión de emitir un Decreto.

“Nosotros no estamos para ver si se enoja o no el presidente, estamos para poner en pie la causa Malvinas a la cual no renunciamos”, dijo el Intendente, quien además destacó la decisión del presidente Macri de haber rectificado el DNU y mantener la inamovilidad de los feriados del la gesta de Malvinas, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el Día de la Bandera.

“La verdad que fue una medida desacertada por parte del gobierno nacional, por eso reconozco que el Presidente haya rectificado y de alguna manera haya escuchado a los Municipios, a las Provincias, a los organismos de Derechos humanos, a los Veteranos de Guerra que reclamaban justamente esto”, indicó el intendente Gustavo Melella.

Dijo que “defender al inamovilidad de estos días, tiene que ver con nuestra conciencia, con la construcción del país, con la defensa de la democracia y de los derechos humanos” y puntualizó que “nosotros tenemos autoridad moral para hacer esto”, recordando todas las acciones que realiza el Municipio, como el evento Diálogos de Río Grande, la maratón Río Grande Corre por Malvinas y el hecho significativo logrado por los Veteranos de Guerra de que Río Grande sea “Capital Nacional de la Vigilia”.

Sobre las críticas que recibió dijo que “en vez de discutir y de ensuciar lo que otros hacen, nosotros trabajamos, y nos parecía que era lo justo fijar la inamovilidad porque lo pidieron los veteranos de Guerra”.

Dijo que la fecha del 2 de abril es de un caro sentimiento para los riograndenses, sobre todo porque la ciudad es Capital Nacional de la vigilia, por el desempeño que tuvieron los integrantes del BIM 5 en la guerra y por “infinidad de acciones, teníamos la obligación de defender la causa Malvinas, sin miramientos”.

Presencias

El acto contó con la presencia de representantes del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, la Cámara de Comercios, entidades sindicales como el Centro de Empleados de Comercio, la UOM y la Asociación de Trabajadores del Estado; al igual que los diputados nacionales Martín Pérez y Oscar Martínez y los concejales de la ciudad Alejandro Nogar, María Eugenia Duré, Verónica González y Miriam Mora, al igual que el Jefe de Gabvinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto.