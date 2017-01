Marcelo Moura: “Virus resiste cualquier archivo”

El líder de la histórica banda de rock de los ’80 dialogó con Télam Radio a 37 años del debut oficial del grupo, que coincide además con su cumpleaños, y afirmó estar “muy enojado” con la industria musical de hoy.

BUENOS AIRES (TELAM).- El 11 de enero de 1980 debutaron oficialmente en un club de la ciudad de La Plata, justo cuando Marcelo Moura cumplía 20 años de edad. Casi cuatro décadas más tarde, el actual cantante de la banda mira hacia atrás y se enorgullece en afirmar que “Virus resiste cualquier archivo”.

En su cumpleaños número 57, Moura destacó una carrera más enfocada en la música que en la superficialidad de la fama: “Siempre pusimos toda la energía en la obra, y no en nosotros; si vos ves al guitarrista o al baterista de Virus en la calle no lo conocés, pero si pongo una canción sí”.

Consagrado como uno de los emblemas de la historia del rock nacional, remarcó que “Virus hizo un camino distinto, no fuimos un grupo de llenar estadios, nunca nos interesó.”

Actualmente la banda se encuentra en un año sabático luego del disco “30 años de locura” (2015), grabado en vivo en el Teatro Ópera, y Moura se ha enfocado en su carrera solista.

“Estoy muy enojado con el mercado”, afirmó en relación a la nueva realidad de la industria musical. “Antes vendíamos 400.000 copias, ahora saqué un disco y tuve que llamar a mi mamá para avisarle”, ironizó.

Sin embargo, el músico criticó “los caminos cortos y fáciles” basados en la popularidad y la imagen de las bandas: “Hay un prejuicio, que las cosas de calidad no venden, y me parece muy equivocado. La década del ’80 fue un boom tremendo porque todo tenía mucha calidad: Sumo, Soda Estéreo, Los Abuelos de la Nada”.

En su crítica a las empresas discográficas, Moura sostuvo que “hay cosas buenísimas que podrían ser muy exitosas, pero no se las apoya”.

“Las compañías tienen que tener conciencia que pueden manejar lo que la gente escucha; ellos no comprarían ni un solo disco de los que editan”, declaró.

Moura también cuestionó las actitudes que desde la industria de la música se esperan para los músicos de rock: “En la agencia me c… a p…, porque cuando termina el show me quedo bailando con la gente, y me dicen “estás loco, vos sos la estrella”; y les digo que si quieren eso que contraten a otro, yo sin el público no soy nada”; y se distanció de otros colegas que “no dan notas, no hablan con la gente, se suben a una combi y no saludan a nadie”.