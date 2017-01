El secretario general de ATE, Marcelo Córdoba, dijo a El Sureño que la comisión salarial que creará el Poder Ejecutivo Provincial “no modifica en nada” la situación de los trabajadores que representan, pero criticó que se tomen decisiones en forma unilateral. Ahora están a la espera de una reunión con la gobernadora Rosana Bertone.

RIO GRANDE.- “No nos modifica en nada” dijo el secretario general de ATE, Marcelo Córdoba, al definir el proyecto de ley del Gobierno que crea una comisión interministerial para definir la pauta salarial en la administración central y entes descentralizados, aunque lo criticó por haber sido una medida “unilateral”.

De todas maneras, la Asociación Trabajadores del Estado buscará concretar una reunión con la propia gobernadora Rosana Bertone, para lo cual ya existen algunos contactos con “altos funcionarios de Gobierno” indicó el gremialista, en diálogo con El Sureño.

El Sureño: ¿Qué concepto tienen de la creación de la Comisión Salarial en el Gobierno?

Marcelo Córdoba: Siempre hemos rechazado la decisión unilateral en materia salarial, pero vemos que la comisión va a responder directamente a lo que determine la Gobernadora, por lo tanto nosotros podemos estar de acuerdo o no con eso y lo vamos a poner en debate a partir de ahí. Podemos hacer uso de las herramientas que tienen los sindicatos y los trabajadores que son las medidas de fuerza y las protestas. Por eso entendemos que no nos modifica mucho.

Igualmente creo que en el Gobierno se equivocaron, entendiendo que en la democracia lo mejor que nos puede pasar es debatir y discutir sobre los intereses de los trabajadores de la Provincia.

ES: La ley de presupuesto condiciona la pauta salarial a cumplir con las metas de Responsabilidad Fiscal ¿No consideran esto un cepo?

MC: Eso no es tan distinto a lo que pasó en los últimos años. Lo que nos llama la atención es que se vuelque en una ley en forma tan expresa. Gracias a que muchas veces se actúa en forma imperativa y unilateral tenemos una Provincia con terrible déficit, que tiene dificultades en cuanto al funcionamiento en salud, educación y en infraestructura. Nosotros pretendemos ser parte del debate, de la discusión, en una democracia madura. Porque es como que se está dejando de lado el espíritu de la Ley 23551, que le da el derecho, a las organizaciones sindicales organizadas legítimamente, a tener esta posibilidad ante el empleador de poder plantear la necesidad de los trabajadores.

ES: ¿En lo inmediato buscarán un encuentro con el Gobierno?

MC: Hemos hecho un par de contactos con altos funcionarios de Gobierno donde estamos coordinando una reunión para los próximos días y la idea es hacerlo con la Gobernadora, la cual esperamos que sea lo más pronto posible. Queremos que comience un año con discusiones serias responsables y con una discusión viendo una realidad: La necesidad de los trabajadores de recomponer salarios.

ES:¿Cuándo hablan de una discusión seria, se refieren a paritarias?

MC: Cuando hablamos de una discusión seria, es hablar con la realidad presupuestaria, para que no haya falsas expectativas en los trabajadores y tampoco pretender nosotros engañar en lo que le decimos a nuestros compañeros. Debemos trabajar sobre la realidad, pero para eso debe haber una voluntad ejecutiva y voluntad legislativa sobre la madre del funcionamiento del Estado que es el presupuesto. Si esto no se da, nosotros podemos pretender cualquier cosa y no aceptar una realidad que pueda plantearse desde el Ejecutivo. Ahora, si las cosas se hacen de manera unilateral, nos asiste el derecho a no estar de acuerdo.