La víctima de un violento asalto contó el calvario que tuvo que padecer ella y su hijo

Tres ladrones irrumpieron en el departamento en busca de dinero de la venta de un terreno pero se encontraron con una mujer y su hijo que tan sólo tenían 500 dólares y 6 mil pesos en su poder. La víctima contó el calvario vivido, agradeciendo que la dejaron con vida, a pesar de las amenazas con un arma de fuego.

RIO GRANDE.- Consuelo González, de 58 años de edad, contó el calvario que vivió el pasado viernes cuando tres personas ingresaron a su departamento con el objetivo de llevarse 700 mil pesos de la supuesta venta de un terreno, pero la mujer explicó que no tenía un terreno y que tampoco contaba con tanto dinero en su poder.

El hecho ocurrió a las 8.00 del viernes en un departamento de calle Aeroposta Argentina 565, cuando la mujer le abrió la puerta a un joven que pidió un turno para un masaje (Consuelo se dedica a depilación y masajes). Cuando lo hizo ingresar, el joven le tapó la boca con una mano enguantada y luego dio lugar a que ingresaran otras dos personas que estaban encapuchadas.

“Qué iba a sospechar; al entrar el chico para atenderlo siento que me tapa la boca con una mano con guante. En ese momento sentí que la vida no sirve para nada, te sacan todo, sueños e ilusiones”, dijo Consuelo en declaraciones a la emisora Aire Libre FM.

Dijo que “me pusieron una funda de almohada en la cara, luego fueron a la habitación donde estaba mi hijo y lo ataron. Me decían: Cállate y colaborá. Señora tranquila, no la vamos a matar. Venían por 700 mil pesos, porque me dijeron: Sabemos que vendiste un terreno. Queremos la plata y nos vamos señora”.

Consuelo les explicó varias veces a los ladrones que no tenía un terreno y que tampoco contaba con el dinero que le exigían. Luego de esto, los ladrones revisaron toda la casa y lograron encontrar 500 dólares que la mujer tenía ahorrados y 6 mil pesos. Además sustrajeron una tablet y una computadora portátil.

En la entrevista radial, la mujer dijo que es de nacionalidad española, que hace nueve años que está en Río Grande, donde se dedica a realizar trabajos de depilación y de masajes, para lo cual otorga turnos personalizados.

Al cerrar la charla con el periodista Daniel Puebla, Consuelo agradeció el hecho de estar viva luego que los ladrones la amenazaran con un arma de fuego para obligarla a revelar el lugar donde escondía una fuerte suma de dinero. Al parecer, los atacantes tenían información equivocada de una persona que hizo una operación de venta de un terreno, por una suma de 700 mil pesos.