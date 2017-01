“Es importante tener una reunión cuanto antes con Melella”, dijo Felipe Concha

RIO GRANDE.- El prosecretario de organización gremial de ATE, Felipe Concha, rescató lo importante que resultaron las declaraciones del intendente Gustavo Melella de definir lo antes posible un acuerdo salarial para los trabajadores de la Municipalidad, recordando que además admitió que habrá dinero para otorgar una mejora.

“Es importante que la reunión se pueda concretar cuanto antes, hemos solicitado una reunión al secretario Federico Runín” y consideró que “estamos viendo que el salario cayó y la inflación avanza”.

En relación a la posición de Melella de acordar un aumento salarial que no condicione los fondos públicos para poder atender los servicios a la gente, el gremialista sostuvo que “desde ATE, tanto al Gobierno como al Municipio no queremos sacarle la responsabilidad que tienen hacia los vecinos de hacer obras. Nosotros vamos a discutir lo que es salarios. No atar la mano de Intendentes ni de la Gobernadora”.