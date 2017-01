Fundación REMAR, otra alternativa

RIO GRANDE.- La fundación REMAR, en una entidad internacional que se dedica a luchar contra la marginación en todas sus facetas: “El hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción”, trabajando “para erradicar las causas estructurales que las producen: la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos”, tal como explica el sitio web.

En Tierra del fuego, hay una sede de REMAR, y se puede acudir a ellos ante la necesidad de recibir asesoramiento con problemáticas de adicciones.

Mónica Gónzales y su esposo, son los representantes en la provincia. Ellos comenzaron a trabajaren la temática a partir de una dolorosa experiencia familiar, que pudieron superar con la ayuda de REMAR Argentina. Cada parte del país tiene jurisdicciones. Tierra del Fuego está dentro de lo que abarca la Patagonia, junto a Santa Cruz, y Chubut. En Pico Truncado, Santa Cruz, hay un espacio destinado a la internación voluntaria de personas que buscan rehabilitarse del consumo de drogas.

“Por ahora hacemos las visitas a la casa, y les damos toda la información. Hace tres años que empezamos a trabajar en Río Grande. Nosotros igual nos preparamos como operadores y acompañantes terapéuticos, ya hace dos años, con mi esposo. Porque vimos que es muy necesario. Estuvimos trabajando con la gente de Salud Mental, con el Hospital, con Minoridad y Familia, con la Policía, hemos tenido mucho apoyo. Y hemos visto resultados”, comentó Mónica.

Actualmente, proyectan tener un refugio en el cual puedan recibir a personas con problemas de adicción. Sin embargo, Mónica asegura que el apoyo de la familia es lo más importante : “Nosotros hemos visto que hay familias que no toman conciencia. En la institución, he visto familias que van a visitar para las fiestas y a veces la misma familia les lleva sidra, pensando que total no pasa nada porque es para brindar. Y yo creo que si uno sabe, y realmente ama a sus hijos, ni lo va a tener en su casa”.

Y agregó: “Hay casos acá, el tema de lo económico, no les falta a los chicos. Entonces tienen libertad de comprar y consumir. A mí me ha tocado, a través de la fundación ir a lugares que… ni los perros viven cómo ellos están. Con las mamás desesperadas, acompañando, metiéndonos a lugares que no podés creer, que la policía no sepa, que hay menores”.

Para poder reconocer a los voluntarios de REMAR en necesario tener en cuenta, que siempre, están identificados. “Cuando los chicos vienen a hacer campañas, ellos vienen dos veces al año. Ellos no venden bolsas de residuo, ni trapos de piso, ni escobas, o esas cosas. Ellos traen folletos, credenciales, y a veces, pueden ofrecer manualidades, como tablitas, o posa pavas”, resaltó Mónica. El teléfono de contacto con REMAR Tierra del Fuego es 02901 15489821.