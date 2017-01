Denuncian a Bergman por presuntas irregularidades en manejo de fondos

La denuncia es por presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público al contratar, supuestamente sin licitación y en forma directa, seis helicópteros para combatir fuego.

BUENOS AIRES (NA).- El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, fue denunciado ante la Justicia por supuestas contrataciones irregulares de helicópteros y sospechas en el manejo de fondos públicos, en momentos en que sigue en el centro de las críticas por los incendios en La Pampa, Buenos Aires y Río Negro.

Fuentes judiciales informaron a NA que la denuncia presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome recayó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que interviene junto al fiscal Federico Delgado.

La denuncia es por presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público al contratar, supuestamente sin licitación y en forma directa, seis helicópteros para combatir fuego.

La contratación de esas aeronaves se llevó a cabo antes de que se produjeran los incendios en las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires.

La presentación recogió un artículo periodístico del portal Infobae, que indicó que en noviembre pasado el Ministerio de Ambiente contrató a la empresa española TAF, aduciendo la urgencia ante la temporada de incendios, aunque el proceso de licitación todavía estaba vigente y no se tuvieron en cuenta otras firmas.

Además, se suma que TAF no contaba con autorización para volar en la Argentina a la fecha de ser contratada, el 23 de noviembre pasado, sino que le fue concedida días después.

En ese marco y mientras siguen las críticas por su actuación durante los incendios, Bergman afirmó que “en absoluto” pensó en renunciar y rechazó que esa cartera pueda ser nuevamente reducida a una Secretaría de Estado.

“En absoluto”, respondió el funcionario nacional al ser consultado sobre si pensó en renunciar a raíz de los cuestionamientos que recibió.

El rabino sostuvo que dialogó del tema “no sólo con el presidente” Mauricio Macri, sino con el jefe de Gabinete, “Marcos Peña, y con (el secretario) Mario Quintana”.

“Y (hablé) en el retiro de Chapadmalal, donde no sé si recordás que estaba nominado junto con mi compañero (Jorge) Lemus. Ahí tuvimos una conversación muy importante. Me plantearon que de ninguna manera los trascendidos y rumores, aunque existan, tienen que ver con una conversación que haya en este Gobierno. Lo que me dijeron es que en esos casos pida asistencia para ver de dónde vienen esos rumores que se operan en los medios y que son naturales en estos equipos”, sostuvo Bergman.

En declaraciones a un matutino porteño, el ministro también rechazó que la cartera de Ambiente pueda ser reducida a una Secretaría y explicó: “Es una decisión de Macri que nos va a trascender. No me imagino a la Argentina yendo para atrás en esta materia, gobierne quien gobierne”. Bergman volvió a respaldar además la acción de su Ministerio durante los incendios en varias provincias y destacó que “las rutinas se cumplieron”.

“Ahora, la ley nacional de manejo del fuego dice que la jurisdicción local debe ocuparse de todos los trabajos de prevención. Son específicos: camino cortafuegos, picadas, limpieza de todos los lugares que tengan que ver con la accesibilidad, la designación de un referente provincial a cargo del manejo del fuego en la región. No sería justo plantear qué pasa en el país. Tenemos que plantear en cada jurisdicción quién hizo esto”, indicó el funcionario.