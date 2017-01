Charla sobre adicciones: “El gran problema son las drogas legales”

El viernes 20 se brindaron dos charlas sobre consumo de sustancias peligrosas y prevención del suicidio. Las mismas fueron organizadas por la Comisión Interministerial de Salud Mental y Adicciones, que depende del Ministerio de Gobierno.

RIO GRANDE.- El viernes 20, representantes del área de Salud Mental y de la Dirección de prevención de Adicciones, brindaron dos charlas abiertas a la comunidad. El tema fue por un lado la prevención del suicidio, y asistencia a personas con intentos de suicidio. La segunda parte del encuentro trató el consumo de sustancias peligrosas.

La Comisión Interministerial de Salud Mental y Adicciones, fue creada por la gobernadora Rosana Bertone, y está bajo la dirección del Ministro jefe de gabinete de gobierno provincial, Leonardo Gorbacz.

En esta ocasión, secretario del Plan Provincial de Prevención de adicciones Horacio Álvarez y el director provinvial de Salud Mental, Jorge Rosetto, brindaron la charla en la Biblioteca Kau kren, en Chacra II y luego, en la fundación Belén de la Margen Sur.

Ambas disertaciones, apuntaban a informar de manera general a los vecinos, cuáles son las herramientas disponibles actualmente para combatir estas problemáticas, como así también convocarlos a participar en la prevención del suicidio, y del consumo de drogas.

Sustancias peligrosas

“Hoy por hoy la sociedad está plagada de falsos mensajes. Hay una uso deliberado de las drogas ilegales, para tapar cuál es el verdadero problema. Lo que menos se consume en Argentina y en el mundo son drogas ilegales. El gran problema que tenemos son las drogas legales: alcohol a la cabeza, psicofármacos en segundo término y tabaco en tercer lugar”, declaró Horacio Álvarez.

El funcionario, presentó estadísticas que muestran que Argentina es el segundo consumidor de alcohol después de Canadá en toda América. “Tenemos un problema enorme con nuestros adolescentes -manifestó- , con un bombardeo del sector cervecero, tenemos en Argentina más de 35 mil bodegas. ¿Estoy diciendo que está mal tomar alcohol?, no está mal que una provincia base su economía en la industria de los vinos, no, estamos hablando de conductas, de una sociedad de pibes huérfanos. De que los padres le demanden al Estado, pero que acompañen a ese Estado, y que ocupen el lugar que uno tiene que ocupar cuando trae hijos al mundo”.

La Comisión Interministerial, aseguró, debe encargarse en primer término de desmitificar el principio que dice ‘hay adictos o consumidores problemáticos porque hay narcotraficantes’. “Es al revés -aseguró Álvarez-. Hay narcotraficantes, tanto si vamos a las drogas ilegales, o legales, porque hay consumidores. Hay licoreras, sector cervecero. Hay abuso de alcohol, hay abuso de psicofármacos, y abuso de drogas ilegales, porque hay demanda. Las drogas no van a desaparecer, ni de Tierra del Fuego, ni del planeta. Estamos hablando del negocio más grande del mundo con el tráfico de armas, y la trata de personas”.

“No se hace prevención estigmatizando a los pobres, no se hace prevención estigmatizando a los extranjeros, ni metiéndose en la vida privada de la gente. Si alguien es consumidor, vamos a ayudarlo, no a saltarle encima. La idea es que la sociedad entienda que no vamos a hacer desaparecer el narcotráfico.

Pero si podemos, si trabajamos en red, dejar sin clientes a estos tipos. A las licoreras, y a los que venden drogas ilegales. Si el Estado y las ONG trabajan en conjunto, no es una utopía. Es un laburo que no se va a conseguir en 48 horas, pero es un buen inicio”, Enfatizó el Secretario del Plan provincial de prevención de adicciones.

Prevención del Suicidio

El licenciado Jorge Rosetto, director provincial de Salud Metal y Adicciones, habló a los vecinos acerca de la importancia de contribuir, como sociedad a la salud mental. Además presentó el programa de prevención y asistencia a personas en situación de riesgo de suicidio.

“Este programa, fue incorporado a la estructura ministerial a través de un decreto de la Gobernadora, y ya empezó a hacer sus primeras acciones a fines del año pasado con talleres junto a la gente que opera el número de emergencia 101 y 103 en Ushuaia. También hemos realizado talleres con los agentes del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego. Ahora va a continuar a partir de febrero, con otro taller aquí en Río Grande, con personal de fuerzas de seguridad, con Defensa Civil y también con la gente que está en el 101, entre otras actividades que tenemos previstas”, explicó Rosetto.

En este sentido, el programa apunta a fortalecer el trabajo y funcionamiento de los servicios de salud mental. Especialmente con el seguimiento de las personas que están en situación de riesgo: “Vamos a implementar en un corto plazo, la línea de teléfono de orientación y contención en salud mental, que es una línea que va a estar operada por profesionales de la salud mental. Para mejorar el acceso a los servicios y para orientar y asesorar a las personas que necesiten consultar. Ya tenemos asignada la línea y el número”, adelantó.

En los próximos meses la comisión también convocará a los medios de comunicación, para hacer talleres sobre prácticas en comunicacionales, vinculadas al tema suicidio. “Este va a ser un trabajo sostenido -enfatizó Rosetto-. El objetivo que tenemos, es la reducción de la tasa de suicidios en la provincia”.

Y agregó: “Para esto también estamos trabajando con la dirección de epidemiología y estadísticas de la salud, para tener una información mucho más confiable que hasta ahora no la teníamos. Notificaciones sobre intentos, por ejemplo, que hasta ahora la provincia no contaba con esa información, y a partir de ahora ya estamos contando con esa información. Este un trabajo inter sectorial que tiene que ser abordado integralmente, es un desafío grande”.

En cuanto a la respuesta de los vecinos ante la invitación para participar de las charlas reconoció: “La verdad que tuvimos una buena respuesta de los vecinos. Pudimos ver ejemplos de cómo a veces el acompañamiento puede producir buenos resultados. Cómo la escucha de alguien que no es un especialista en Salud Mental, sino que es un vecino o un amigo. Ayuda justamente a superar un problema. A que esa persona pueda consultar un especialista”.

Rosetó destacó: “Esos son factores protectores, que contribuyen a que una persona pueda ir construyendo un proctecto de vida. Una persona puede encontrar salida en un momento, dónde piensa que no la tiene. Y eso a veces sirve, y es lo que creo que hay que potenciar”.