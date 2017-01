Asistieron a matrimonio que se extravió en Laguna Esmeralda

Vía telefónica fueron guiando a las dos personas hasta un río donde fueron rescatados. El operativo de rescate se activo a últimas horas de este martes. “Mi esposa y yo queremos agradecerles profundamente lo que hoy hicieron por nosotros”, escribió Adrián Dafunchio en Facebook para agradecer a todo el personal de la Comisión de Auxilio.

USHUAIA.- Adrián Dafunchio y Liliana Dramis tienen 46 años de casados y “vamos a poder cumplir 47 gracias a ustedes”, escribió el primero de ellos en su mural de Facebook, para hacer público el agradecimiento a todo el personal que acudió a su rescate y que lo ayudó a poder orientarse para tomar un camino que los puso a salvo.

El operativo de rescate se activo a últimas horas de este martes, cuando Adrián solicitó el auxilio de Defensa Civil, debido a que se había desorientado para emprender el camino de regreso.

“Veinte años de montañismo no sirven cuando uno comete un error y se pierde en la montaña”, explicó Dafunchio, al explicar porqué acudieron al auxilio del personal de Defensa Civil para poder hacer el camino de regreso a casa. Sucede que en la caminata se habían extraviado y a partir de datos que fueron suministrados vía whatsapp, lograron quedar a salvo.

El siguiente es el texto publicado por Adrián en su mural de Facebook:

Estimados amigos de Defensa Civil, de Policía y todos los que intervinieron en nuestro rescate. Mi esposa y yo queremos agradecerles profundamente lo que hoy hicieron por nosotros. Hasta no encontrarnos con nuestros hijos no queremos hacerlo desde Facebook porque se van a angustiar si se enteran y no nos ven.

Ahora, en el calorcito de la Cabaña en que nos alojamos, uno puede hacer un balance. Aunque ahora estamos perfectamente bien, estamos con vida gracias a ustedes. Veinte años de montañismo no sirven cuando uno comete un error y se pierde en la montaña, y el frío aumenta, y la nieve y el viento aumentan la preocupación y en horas se iba a sumar la noche.

Y ahí aparece una voz de Defensa Civil en el celular. Cuánta tranquilidad nos supo trasmitir! Cuánto profesionalismo! Cuánto conocimiento de la zona! Por whatsapp me indicó cómo darle mi ubicación. Y cada 5 ó 10 minutos me indicaba darle mi nueva posición y con un llamado telefónico cada vez que contaba con mi ubicación, nos indicaba hacia dónde dirigirnos.

Y así pudimos llegar al río.

Esa espera en el río fue con tranquilidad. Estábamos físicamente solos pero ya teníamos la certeza que nos venían a buscar. Cumpliendo hace unos pocos días, nuestros 46 años de casados, vamos a llegar a cumplir 47 gracias a ustedes!

Como médico me toca vivir en carne propia qué desapercibido pasa una buena (o excelente como la de ustedes) acción a tiempo. Sería bueno que se supiera que ustedes actuaron con profesionalismo y amabilidad a la vez. Gracias infinitas!.