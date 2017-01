El 2106 terminó con la asistencia a dos mil familias con necesidades básicas insatisfechas

Generada por la falta de empleo del jefe o jefa de hogar, el año pasado el Municipio de Río Grande debió terminar por asistir a dos mil familias que no pudieron hacer frente a sus necesidades básicas insatisfechas. Respecto al pedido de pasajes para retornar a su lugar de origen, si bien existen casos, son más las familias que deciden quedarse y hacer frente a la adversidad.

RIO GRANDE.- La secretaria de Promoción Social, Gabriela Castillo, dijo que el año 2016 terminó con un total de 2 mil familias que fueron asistidas por el Municipio, al no contar con la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas. Indicó que, si bien continuamente hay pedidos de pasajes para dejar la ciudad en forma definitiva, “sigue siendo la elección de la familia quedarse y pelearla”.

El Sureño: ¿Ha aumentado la demanda de asistencia social, en cuanto a la bolsa comunitaria?

Gabriela Castillo: Sigue aumentando la cantidad de familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas, ante la falta de empleo, lo cual deja al descubierto que muchos de ellos no pueden garantizar ni la subsistencia. El Municipio los ingresa a un programa alimentario, donde hace un año teníamos mil familias a las que asistíamos con regularidad. Llegamos a tener 1600 para mediados de año y finalizamos con dos mil familias. Y, en el caso puntual de la mesa dulce que se repartió para Navidad, fueron 3 mil casos, porque se sumaron no sólo los del programa alimentario sino también de comedores comunitarios, copa de leche y otras organizaciones que brindan ayuda.

ES: ¿Cuáles son los pedidos más comunes?

Cuando se acercan a la Municipalidad se conforma un historial de cada familia y siempre resulta ser la necesidad más recurrente el pago del alquiler para no ser desalojados y el pago de los servicios.

ES: ¿Han notado que siguen llegando familias a Río Grande?

GC: No tenemos un fuerte crecimiento en estos días, como sucedió en otros años, pero veremos qué pasa en febrero. Durante todo el 2016 ha sido constante la llegada de nuevas familias a Río Grande, en este caso no hubo un mes puntual de llegadas masivas, como años anteriores que siempre se daba en febrero y marzo. Igual, apelamos a los vacacionistas que eviten traer familias, porque al poco tiempo terminan sin poder dar cobertura a las necesidades de esas personas y se ven expuestas a una situación que nunca hubieran querido transitar.

ES: Y en cuanto a la demanda de pasajes para regresar a sus lugares de origen ¿Qué pasa?

GC: Siempre tenemos demanda de retorno y los asistimos en el caso que la familia decide trasladarse de manera definitiva y no tiene los medios para hacerlo. Sin embargo, aún son mas los casos de familias que se acercan para el pago de alquiler que quienes piden pasajes. Sabemos que hay muchas familias que se van pero sigue siendo la elección de la familia quedarse y pelearla.