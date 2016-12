Setenta y cuatro corredores para el Rally de los Lagos

RIO GRANDE.- Finalmenente serán 74 ciclistas los que tomarán parte de la XVII Edición del Rally de los Lagos del Fin del Mundo, X Copa Nacional Austral de Mountain Bike que lleva adelante el Pata Sport Asociación Deportiva y que tendrá como todos los años la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACiMo).

Anoche, tanto en Río Grande como en Ushuaia, cerraron las inscripciones y si bien dejaron dos cupos abiertos por pedido de interesados que aún adeudaban finiquitar las planillas de carrera, oficialmente hasta el momento este es el número que se maneja.

Al cierre de esta edición la mayor sorpresa llegó de Ushuaia ya que Darío Guzmán, el mejor ciclista fueguino de la actualidad, no se anotó para correr esta edición, mientras que por el lado de esta ciudad sí está anotado el número uno, Juan Pablo Romero, mientras que no lo hicieron el resto de los componentes del Everest Outdoors.

Otra desilusión de los organzadores ha sido el hecho que para esta oportunidad no tendrán a ningún corredor de Chile; la gente de Punta Arenas no ha mandado ningún mail con las planillas de inscripción como era de acostumbrar, y si bien en un primer momento se había dicho que era por culpa de los problemas que aquejaban a la aduana de aquel país, el conflicto fue resuelto y no llegaron al paro prometido.

La buena noticia para el Pata Sport llegó con el número final, dado que es apenas inferiores al del año pasado por tan solo dos corredores, y lo bueno ha sido que hay muchísimos competidores del Continente, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, con gente experimentada como Fernando Donati de La Plata o Gastón Larralde de Ezeiza por ejemplo que le darán el toque de distinción ante la ausencia del chileno Eyair Astudillo, ganador del año pasado, o de Locomotora Martínez, múltiple campeón de esta carrera.

Los detalles de la carrera, con todos los cambios que se han efectuado en el trazado, los cambios de categorías como así también el cronograma de la carrera, serán publicados en la edición del próximo domingo, día de inicio de la carrera, la cual largará a las 9:00 desde la hostería Petrel a las 9 de la mañana.

Los Inscriptos

Menores: Nazareno Campos (Ushuaia).

Cadetes: Mauricio Vega (Río Grande), Daniel Vallejos (Ushuaia).

Juveniles: Mathías Merli (La Plata), Tomás Cárdenas (Río Grande).

Sub 23: Damián Miño (Río Grande), Aaron Aguilera (Río Grande), Fabián Aguilar (Río Grande), Gustavo Santana (Río Grande).

Elite: Leandro Aguilera (Río Grande), Juan Pablo Romero (Río Grande), Marcos Toranza (Río Grande), Nicolás Benavidez (Ushuaia), Marcos Castaño (Ushuaia), Federico Moyano (Ushuaia), Fernando Lescano (Ushuaia), Cristian Darío Idiarte (Marcos Paz, Bs. As.), Ezequiel Laurez (Villa Ballester, Gran Buenos Aires), Gastón Larralde (Ezeiza, Gran Buenos Aires), César Ferreira (Río Grande), Franco Uriona (Río Grande), Pablo Salgado (Ushuaia), Gonzalo Pasdevicelli (Ushuaia).

Master A1: Juan Carlos Cárdenas (Río Grande), Francisco Andrés Ferro (Río Grande), Héctor Mascareña (Río Grande), Francisco Zamora (Río Grande), Héctor Barrera (Río Grande), Rodrigo Poce (Ushuaia).

Master A2: Sebastián Pastori (Río Grande), Jorge Echeverría (Río Grande), Walter Acuña (Ushuaia), Juan Manuel Vargas (Ushuaia), René Zato (Carlos Casares, Buenos Aires), Sebastián Corallo (Río Grande), Iván Zamitto (Río Grande).

Master B1: Juan Suárez (Río Grande), Fabián Tapia (Ushuaia), Daniel Orellana (Mar del Plata), José Luis Cuello (Roque Pérez, Buenos Aires), Amgel Ojeda (Río Grande), Diego Amosa (La Plata), Axel Emiliano Steding (Ushuaia), Luciano Núñez (Ushuaia), Humberto Pus Arbio (Ushuaia).

Master B2: Omar Melgarejo (Río Grande), Marcelo Enríquez (Ushuaia), Fernando Donati (La Plata).

Master C1: Daniel Medina (Río Grande), Juan Pablo Alvarez (Río Grande), José Toranza (Río Grande), Miguel Menconi (Pilar, Buenos Aires).

Master C2: Jorge Francisco Tapia (Ushuaia), Arturo Ponce (Ushuaia), Gustavo Sommariva (Río Grande), Alberto Aguilar (Río Grande).

Master D: Oscar Aguilera (Río Grande), Juan Carlos Salgado (Ushuaia), Juan Gómez Carrillo (Ushuaia), Luis Velázquez (Río Grande).

Damas Elite: Selva Pagano (Rauch, Buenos Aires), Angela Nieva (Río Grande).

Damas Master: Andrea Tapia (Ushuaia).

Damas Promocional: Silvia Guggisberg (Río Grande), Raquel García (Río Grande), Iris Rodríguez (Río Grande).

Varones Promocional: Marcelo Sposari (Río Grande), Hernán Oller (Río Grande), Darío Maldonado (Río Grande), Fernando Figueroa (Río Grande), Raúl Cóseres (Río Grande), Carlos Turdó (Río Grande), Tedy Ovando (Río Grande).