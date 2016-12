Reglamentación para el funcionamiento de casas y departamentos como hospedaje para turistas

El hecho fue celebrado por autoridades de FEHGRA y de la Cámara Hotelera de Ushuaia, que recibieron en manos de la gobernadora el Decreto 2820/16. También desde el gremio gastronómico indicaron que esta medida los favorece, para terminar con el empleo no registrado.

USHUAIA.- La gobernadora Rosana Bertone firmó el Decreto 2820/16, mediante el cual da un marco legal para posibilitar la actividad de casas particulares y departamentos que se ofrecen como hospedaje para los turistas, poniendo fin así a un problema por la informalidad que existía en la actividad y que era un riesgo para el destino turístico Ushuaia.

Bertone firmó el Decreto en presencia de integrantes de la Cámara Hotelera de Ushuaia, que preside Dante Querciali, quien estuvo acompañado por Rodrigo Verde, vicepresidente de FEHGRA (Federación de Hotelería y Gastronomía de la República Argentina), quien agradeció a la Mandataria fueguina el haber dado respuesta a un planteo que hizo esa entidad, en octubre pasado, cuando se hizo un encuentro en la capital fueguina.

Participó también de la reunión el secretario general del gremio de trabajadores gastronómicos, Ramón Calderón, quien hizo notar que el Decreto también elimina el trabajo no registrado, que muchas veces emplean este tipo de hospedajes informales que en los últimos tiempos había crecido notablemente, con ofertas a través del uso de redes sociales.

Existirá un registro

Dante Querciali, presidente de la Cámara Hotelera de Ushuaia, dijo que la medida surge de un trabajo que “veníamos realizando juntos con el INFUTUER, respecto a una actividad que no estaba tipificada dentro de la reglamentación, que son casas y departamentos a nivel turístico. A partir de ahora eso va a quedar reglamentado, la gente se va a poder registrar, y esto da una seguridad y tranquilidad como destino”.

Querciali observó que “al no estar reglamento, había una gran oferta informal que no estaba controlada, eso generaba trabajo no registrado, diferencias laborales y como destino turístico, el riesgo en cuanto a seguridad”.

El empresario hotelero sostuvo que la “actividad turística es muy dinámica, lo que hay que hacer es estar siempre pendiente, ir aggiornando las reglamentaciones y los controles para que sea abarcativo y a través de los controles cuidar a la ciudad en el aspecto del turismo, que es una industria genuina, que la podemos sostener, es nuestro mejor recurso, de la que dependen 15 mil trabajadores y hay que cuidarla”.

Menos actividad

Al ser consultado sobre el nivel de actividad, respecto al verano del año pasado, dijo que esta temporada está entre un 12 y un 15 por ciento por debajo y la explicación de esta merma se da en factores externos, como los son los problemas que atraviesa Europa y la situación en Brasil; que son dos de los lugares de donde más turistas visitan el extremo sur.

De esta forma, se cierra un año negativo, sobre todo porque la temporada invernal también no estuvo en los niveles de épocas anteriores. “La falta de nieve este año nos castigó”, dijo Querciali.

Al hablar de cual es el sector más perjudicado, el representante de la Cámara Hotelera dijo que fue en las categorías menor a las cuatro estrellas, las que más sintieron el impacto de la merma en la visita de turistas.

Luis Castelli (INFUETUR), Rodrigo Verde (FEHGRA), Rosana Bertone, Dante Querciali (Cámara Hotelera) y Ramón Calderón del gremio de gastronómicos.