“No es una perseguida política, tiene que ir” a la Justicia

BUENOS AIRES (NA).- El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que su antecesora, Cristina Kirchner, “no es una perseguida política y tiene que ir contestar” las preguntas de la Justicia en las causas en las que es investigada.

“Jamás he presionado a la Justicia. Apenas asumí, me puse a disposición de la Justicia por los Panamá Papers”, sostuvo el jefe de Estado para desligarse de la sucesión de decisiones judiciales que afectan a la familia Kirchner.

En declaraciones a las radios Cadena 3 y Mitre, Macri dijo que se puso a disposición de la Justicia en la causa por los Panamá Papers, pero consideró que si la investigación deriva en la posible comisión del delito de evasión impositiva por parte de sus familiares debería desligarlo de la causa y pasar del fuero federal al Penal Económico.

Sobre su antecesora, consideró que “siempre vive en su propio planeta” y “quiere inventarse una realidad propia. No es una perseguida política, ella tiene que ir y contestar”.

Macri se refirió también a los pedidos internacionales por la liberación de la dirigente kirchnerista Milagro Sala y destacó que la Justicia de Jujuy le indicó que se mantiene el nivel de justicia de “siempre” y que “somos un país federal”.

“A la Justicia de Jujuy les he transmitido las críticas del mundo y ellos dicen que estamos aplicando el mismo nivel de justicia que hemos aplicado siempre. Tengo que respetar que somos un país federal”, indicó el presidente, que sobre Sala agregó: “Hay muchísimos testigos del abuso de poder que le dio el kirchnerismo durante mucho tiempo”.

Además, Macri habló sobre una nueva denuncia de la diputada aliada al Gobierno Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por presuntas maniobras con cheques de clubes de fútbol.

“Digo claramente que todas las denuncias de la doctora Carrió contra Lorenzetti son a título personal, no son de Cambiemos. A mí no me constan. Pasan estrictamente por ella; no es el Gobierno ni Cambiemos que tienen como política denunciar sistemáticamente al presidente de la Corte. No está en la tarea de mi gobierno llevar adelante esas denuncias. Desde que hemos asumido, hemos trabajado bien con la Corte Suprema”, detalló.

A propósito, el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez salió a contestarle al Presidente que las denuncias de su jefa política “representan mucho a Cambiemos”.

“Le quiero decir al Presidente que las denuncias de Carrió representan mucho a Cambiemos”, señaló el legislador y agregó: “Por suerte en Cambiemos la inmensa mayoría decidió luchar contra la corrupción y terminar con la impunidad”.

“El Poder Ejecutivo tiene el derecho de definir la manera en la que se relaciona con los demás poderes del Estado, pero nosotros tenemos todo el derecho y también la obligación, de denunciar a quienes hacen daño a nuestro país”, completó.