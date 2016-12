Los Intendentes no encontraron la respuesta que buscaban y se fueron del encuentro preocupado

Walter Vuoto y Gustavo Melella se retiraron del encuentro con los legisladores sin encontrar la respuesta que buscaban. Ellos pretendían que hagan una reforma a la Ley 1075, pero desde la oposición les explicaron que es el oficialismo el que tiene la mayoría para hacer lo que quiera. Pablo Blanco les aconsejo dialogar con la Gobernadora y evitar el fallo de la justicia.

USHUAIA.- Los intendentes Gustavo Melella y Walter Voto se retiraron de la Legislatura con la decisión del oficialismo de no atender el reclamo de modificar la Ley 1075 y, por el contrario, ratificaron la decisión de esperar el fallo del Superior Tribunal de Justicia, en relación al planteo de certeza presentado por el Ejecutivo provincial.

Desde los legisladores de la oposición les explicaron que podían hacer muy poco, primero porque se terminó el periodo de sesiones ordinarias y debería ser el Ejecutivo el que llame a extraordinaria, lo cual está descartado que suceda y, segundo, porque por más voluntad política de reformar la ley la misma sería vetada y no hay votos necesarios para su insistencia.

“Lo más acertado sería que está discusión se traslade al Ejecutivo provincial, esta debería ser un debate entre los Ejecutivos y, yo estaría muy preocupado en esperar el fallo judicial”, dijo el legislador de la UCR-Cambiemos, Pablo Blanco, quien aconsejó a los Intendentes tratar de entablar un diálogo con la gobernadora Rosana Bertone y llegar a un acuerdo previo a que se expida el Superior Tribunal.

“Busquen un camino de entendimiento, a través de un diálogo político serio”, dijo Blanco a los Intendentes, quien aclaró que no votó la Ley 1075, pero se defendió ante algunos ataques aclarando que la ley no es inconstitucional y no atenta contra la autonomía municipal”.

Casi dos horas

En el encuentro de ayer, los Intendentes agradecieron a los legisladores el hecho de abrir un espacio de diálogo y, sobre todo, el haber respondido en forma inmediata al pedido de reunión que se había formulado. Sin embargo, cuando se retiraron, fue muy poco lo que pudieron lograr, porque la Ley 1075 no será modificada en su redacción.

Durante casi dos horas los legisladores analizaron con los Intendentes la situación que desencadenó la medida del Gobierno de obtener recursos extras mediante el impuesto inmobiliario y allí se recordó que había un diálogo previo con Melella y Vuoto antes de la sanción del paquete de leyes, pero sin que exista un acuerdo al respecto.

El Intendente de Río Grande dijo que había tenido una sola reunión con la Gobernadora sobre el impuesto inmobiliario y que luego los equipos técnicos de Economía y de Finanzas se iban a reunir para avanzar en el asunto; pero “en medio de ello se aprobó la ley”.

También Vuoto dijo que había reuniones con el Gobierno sobre el asunto y que cuando conoció en detalle el convenio que pretendía que se firme, sobre el impuesto, “me negué a firmar algo que implicaba ceder la autonomía de la Municipalidad y quedar expuesto a un juicio político por incumplir mi deber como intendente”, dijo.

Herencia y chicanas

Durante la reunión hubo cruces y “chicanas” políticas entre los referentes de los espacios políticos. El blanco perfecto fue Silvio Bocchicchio, concejal alineado con Walter Vuoto, quien fue referente del Partido Social Patagónico durante el período de la gobernadora Fabiana Ríos. Allí le recordaron su mala administración y su política contra las autonomías municipales.

En tanto, los legisladores del MPF y de la UCR-Cambiemos, indicaron que la Ley 1075, de reforma del impuesto inmobiliario rural, no fue acompañada por ellos la madrugada del 9 de enero porque entendían que se avasallaba la autonomía de las Municipalidades, pero la misma prosperó porque el oficialismo tiene mayoría suficiente para “sancionar lo que quiera”.

Desde el Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas dijo que “no queremos estar en medio de esta situación pendular, en que hay momentos que el Gobierno está bien con las Municipalidades y otros no”, y subrayó que debe ser al Frente para la Victoria a los que deberían pedir que tomen la decisión política de solucionar el planteo que hacen los Intendentes.

Oficialismo

La voz del oficialismo en la reunión estuvo a cargo de Myriam Martínez, quien remarcó que las medidas que Rosana Bertone adoptó al inicio de la gestión y que los Legisladores del Frente para la Victoria decidieron acompañar, fueron para remediar el “desastre” en que había dejado el Gobierno de Fabiana Ríos.

Martínez recordó que la situación financiera de la provincia es tal, que a pesar de todas las medidas adoptadas, aún no se pueden zanjar los problemas de contar con recursos que son únicamente destinados a pagar salarios y que toda obra pública solamente se puede hacer si se obtiene financiamiento nacional.

“Vamos a esperar el fallo judicial, una vez que se expida el Superior Tribunal será la clase política la que se siente y se ponga de acuerdo”, puntualizó Myriam Martínez.