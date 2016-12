Ivanovic se retira por problemas físicos

PARÍS (AFP).– Ganadora del Roland Garros en 2008 cuando apenas tenía 20 años, la serbia Ana Ivanovic anunció ayer su retiro del tenis profesional a causa de sus continuos problemas físicos.

“He decidido parar mi carrera de jugadora de tenis profesional. Ha sido una decisión difícil”, señaló Ivanovic, en un video publicado en su página web de Facebook.

Ivanovic, de 29 años, disputó su último encuentro profesional el pasado 31 de agosto en la derrota ante la checa Denisa Allertova (7-6 (6/4), 6-1) en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

La balcánica, que se hallaba en el número 31 del ránking mundial, puso fin a la temporada en septiembre tras una lesión en la muñeca.

Durante este año, Ivanovic cayó también en la primera ronda en el Wimbledon, Cincinnati y en los Juegos Olímpicos de Río.

“He alcanzado metas que nunca habría soñado llegar. Empecé a soñar con el tenis cuando tenía 5 años, cuando veía a Monica Seles jugar por la televisión”, señaló la ya extenista.

En 2007, Ivanovic disputó la final del Roland Garros con tan solo 19 años.

Presión difícil de gestionar

Al año siguiente, la jugadora conquistó el título del torneo francés al imponerse a la rusa Dinara Safina (6-3, 6-4), lo que la catapultó al número uno del ránking de la WTA con solo 20 años.

Unos meses más tarde, Ivanovic disputó la final del Abierto de Australia. Sin embargo, las lesiones empezaron a perjudicar su progresión y una creciente presión mediática cayó sobre ella, que no pudo gestionar.

“He ganado 15 torneos WTA, he disputado 3 finales de Grand Slam, una final de Fed Cup, he jugado tantos encuentros memorables”, recordó la jugadora.

“Es conocido que estaba debilitada por las lesiones y no puedo jugar si no estoy en plena forma física, lo que no es el caso, así que es tiempo de pasar a otra cosa”, subrayó la deportista, cuyo último título logrado fue en 2014 en Tokio.

“Exploraré diferentes oportunidades en los negocios, la belleza y la moda”, reveló Ivanovic.

En la historia de la WTA, solo 21 jugadoras han sido número uno.