“Defendimos con coherencia los intereses de los fueguinos”

El diputado Nacional Martín Pérez hizo un balance de la gestión parlamentaria durante el 2016 y dio su mirada política sobre la administración del presidente Macri, la situación que atraviesa el país y las consecuencias económicas y sociales que sufre nuestra provincia.

RIO GRANDE.- A poco de terminar el año 2016 y tras la finalización del período de Sesiones Ordinarias de la Cámara Baja, el diputado Nacional Martín Pérez hizo un repaso de la gestión parlamentaria y brindó su mirada política de la actualidad del país. Al respecto señaló: “Nos preocupa seriamente la aplicación de un modelo sistemático de ajuste y sobreendeudamiento en la Argentina desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri, cuyas consecuencias se sienten con dureza en nuestra provincia, fundamentalmente en la pérdida de puestos de trabajo”. Consideró “fundamental”, sostener la coherencia política a la hora de ejercer espacios de representación parlamentaria.

Situación económica. “Desde mucho antes del inicio de su gobierno planteamos con firmeza que una de las mayores diferencias que existían en el programa político de Macri es en materia económica. Desde el 10 de diciembre de 2015, no solo no se sostuvieron las buenas políticas del gobierno anterior, sino que comenzó a instaurarse nuevamente un modelo de acumulación ya conocido en la Argentina, donde el que invierte en producir pierde y el que pone dinero a especular en el mercado financiero, gana”; señaló el Diputado fueguino, a lo que agregó que “con el argumento de que aún no somos “competitivos” quieren desindustrializar el país aprobando leyes como el pago a fondos buitre, tarifazos en los servicios de hogares, comercios e industrias y “blanqueos” para familiares y amigos que significarán el desfinanciamiento de nuestro sistema previsional. Esto significa una Argentina para unos pocos, los que más tienen, y a los trabajadores dejarlos en los márgenes”.

Industria fueguina. En lo que respecta al futuro de la ley 19.640 y el subrégimen industrial, Martín Pérez señaló “nuestro polo industrial no es ajeno a esto, más bien lo contrario, se encuentra en el corazón del proceso de desindustrialización del país. Por eso desde el Congreso -junto a los diputados fueguinos que forman parte de nuestra bancada venimos defendiendo nuestro régimen de promoción y especialmente a la industria fueguina y sus trabajadores”.

“Es cierto que nos falta mucho para jugar de igual a igual en el mercado internacional, pero más cierto es que en estos años la industria fueguina ha ido acumulando experiencia, ha aprendido y se ha avanzado mucho, por ejemplo en términos de agregado de valor local. Por eso impulsamos una ley para prorrogar el subrégimen industrial, al igual que Manaos, Brasil, y para hacer las modificaciones que la ley 19.640 precisa para seguir acompañando el proceso de consolidación del polo científico tecnológico de Tierra del Fuego”, remarcó el Diputado.

También agregó que, “a instancias de un proyecto presentado por el diputado Matías Rodríguez se trabajó muy fuerte en la iniciativa de promoción de la industria de bienes tecnológicos, que busca compensar a empresas fueguinas por la decisión del Gobierno nacional de quitar aranceles a la importación de computadoras terminadas y garantiza derechos para nuestros trabajadores”. En la misma línea manifestó que “se defendió en la Comisión de Industria y se logró la incorporación de nuestro régimen en la sancionada ley nacional de autopartes (aspecto que no era contemplado en el proyecto ingresado por el oficialismo); mientras que en el caso de la “Ley de Pymes”, insistimos en el impacto negativo del tarifazo e impulsamos una alternativa a la ley de reintegro de IVA a los consumidores para que se contemple la situación particular de Tierra del Fuego (lo cual no fue aceptado por el oficialismo)”.

Política exterior. En lo que refiere a la política exterior del Gobierno Nacional, el diputado Pérez sostuvo que “la defensa de la Causa Malvinas ha sido una de los ejes fundamentales de nuestro trabajo legislativo a lo largo del año. Como miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y siendo un tema central para todos los fueguinos, hemos tenido la responsabilidad de advertir el peligroso retroceso en la intensidad del reclamo soberano de nuestro país, lo cual ha representado, a nuestro entender, una verdadera política de desmalvinización”.

“Ante la inacción de la Cancillería argentina, hemos denunciado las reiteradas provocaciones y actitudes colonialistas de Gran Bretaña, en especial los ejercicios militares en nuestro territorio marítimo. También interpelamos al entonces Vicecanciller de la Nación en lo relativo al acuerdo firmado con el Reino Unido donde se propone avanzar en negociaciones bilaterales en temas como cooperación militar y explotación conjunta de recursos hidrocarburíferos, poniendo en segundo plano la cuestión de soberanía y permitiendo a isleños sentarse en la mesa de negociación”, enfatizó el Diputado.

Consultado sobre detalles del trabajo parlamentario en la materia, el diputado Pérez manifestó que “hemos dialogado permanente con los centros de excombatientes y presentamos numerosos proyectos de ley y de resolución para mantener firme nuestro reclamo soberano. Entre ellas es importante destacar la presentación de un proyecto de ley para la creación de una Comisión Bicameral de asuntos relativos a la Causa Malvinas (iniciativa acompañada por todos los bloques políticos de la oposición), que sea el eje central de todos los temas nacionales vinculados a la causa, exigiendo además la asistencia periódica de funcionarios de cancillería.

Jubilados. Para el diputado Martín Pérez -recordando su paso como director de PAMI local- merece un capítulo especial la situación que atraviesan los jubilados en Tierra del Fuego. Al respecto manifestó su “preocupación por las decisiones que ha tomado el Gobierno nacional respecto al sistema previsional, en un claro deseo de desfinanciarlo paulatinamente, en claro perjuicio de aquellos jubilados”; a lo que agregó “es realmente preocupante ver cómo muchos programas que implementábamos desde el PAMI fueron desapareciendo, además de percibir falencias graves en la cobertura de salud, derivaciones, prótesis y elementos de fisiatría”.

“Un aspecto central a destacar es la decisión de quitar la cobertura del 100% de medicamentos a afiliados que perciben el haber mínimo, lo cual nos motivó a presentar una iniciativa de ley para que ese beneficio sea sostenido; proyecto que, lógicamente, no fue acompañado por el oficialismo”, reclamó.

Labor social e institucional. La tarea social permanente y el vínculo con diferentes instituciones de la comunidad fueguina no estuvieron ausentes en la agenda del Diputado Nacional. Al ser consultado al respecto, señaló que “para nosotros es prioritaria la militancia entendida como el hacer por el otro, fundamentalmente por los que menos tienen”, a lo que agregó “este año, gracias al hermoso grupo de compañeros y compañeras que nos acompañan, hemos llevado adelante durante todo el año 3 copas de leche en simultaneo durante los fines de semana (Margen Sur, Chacra 2 y Chacra 13); realizamos jornadas de salud en los barrios 15 de Octubre bis y El Milagro; desarrollamos jornadas solidarias y donaciones a jardines, escuelas y centros periféricos; asistimos a grupos de scouts; y apoyamos sostenidamente el deporte mediante jornadas de atletismo en los barrios, acompañamiento con becas a jóvenes fueguinos que practican judo y boxeo, entre otras acciones relacionadas al deporte”.

“También entregamos subsidios a todos los centros de jubilados de la provincia y acompañamos económicamente a diversas instituciones que atienden problemáticas sociales”, a lo que agregó finalmente que “hemos realizado eventos para nuestra comunidad: agasajamos a las mujeres y a los jubilados en su día; mientras que durante el mes de agosto -en conjunto con la UNTDF, el colegio de abogados y el grupo Asperger- realizamos la jornada “bullying y cyberbullying” a cargo de la licenciada María Syzman donde participaron más de 300 educadores y padres.

Finalmente, Pérez destacó la realización del evento solidario para el día del niño “Algo de mí en tu corazón”, que convocó la participación de más de 7000 vecinos de nuestra ciudad y señaló “durante el evento logramos recaudar $63.866 que fueron entregados a las instituciones educativas especiales que participaron de la organización”.