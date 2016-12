Causa por torturas: Se van a cumplir diez años que a los soldados de Malvinas les niegan justicia

El expediente está en el Juzgado Federal con asiento en Río Grande y desde hace diez años que no tiene avances significativos. Ahora, abogados del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM), pidieron indagatorias y esperan tener una respuesta rápida del Juez que subroga el Tribunal. Los excombatientes de Malvinas, son “personas que fueron víctimas en la guerra y están siendo victimas, ahora, de la falta de accionar del Poder Judicial, dijo el doctor Jerónimo Guerrero Iraola, en una entrevista concedida a El Sureño.

RIO GRANDE.- Los abogados Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso, integrantes del equipo jurídico del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM), solicitaron ante el Juzgado Federal que sean citados a indagatorias Pedro Valentín Pierre y Ardoino Eduardo Flores, en una causa por torturas a soldados durante la guerra de Malvinas.

La presentación que hicieron los abogados, obedece a la inacción que existe en el Tribunal de Río Grande, respecto a un expediente que fue formalizado en 2017, está pronto a cumplir diez años y no existe un impulso en la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Marcelo Rapoport y tampoco hubo avances por parte de la ex juez Lilian Herráez.

En diálogo con El Sureño, el doctor Jerónimo Guerrero Iraola brindó detalles del estado del expediente y de las falencias que existen en torno a la causa, la que debería estar en vías de ser llevada a juicio oral y público, ya que los excombatientes de Malvinas, son “personas que fueron víctimas en la guerra y están siendo victimas, ahora, de la falta de accionar del Poder Judicial al momento de llevar adelante la investigación de los hechos denunciados”.

¿En que consiste el escrito que se ha presentado ante el Juzgado Federal?

Dr. Guerrero Iraola: Es un pedido de indagatoria a dos personas denunciadas en el expediente, porque hay pruebas sobradas para que sean citados. Además venimos sosteniendo, como desde hace tiempo, que respecto a muchos de los imputados, debería estar la causa elevada a juicio y con fecha de debate; pero todavía estamos tristemente pidiendo que se sustancien las indagatorias, circunstancia que debió ocurrir hace muchos años, máxime teniendo en cuenta que el año próximo se cumplen diez años de inicio de la causa y 35 años de la guerra de Malvinas; y no hemos tenido novedades significativas en el tramite del expediente.

¿Cómo analizan toda esta demora judicial?

Dr. Guerrero Iraola: Estamos hablando de víctimas que han puesto una expectativa en el proceso, para poder concluir una parte trágica de sus vidas, una parte que implicó no solo los delitos cometidos por Oficial y Suboficiales, sino también que ahora están viendo como el Estado sigue vulnerando sus derechos porque estamos hablando de una privación de justicia. Esto hace que haya un proceso de revictimización que nosotros también estamos poniendo de resalto. Puesto que estas personas fueron víctimas en la guerra y están siendo victimas de la falta de accionar del poder judicial al momento de llevar adelante la investigación de los hechos denunciados.

¿Qué pasa con el fiscal de la causa, no ha motivado ninguna acción en el expediente?

Dr. Guerrero Iraola: Nosotros actuamos como parte querellante, pero muchas veces estamos peleando contra molinos de viento, porque los recursos son escasos y estamos poniendo mucho de nuestra voluntad para llevar adelante está investigación. Creemos que no hay un acompañamiento de los órganos institucionales establecidos por la Constitución y las leyes de la Nación,, como es el Poder Judicial, en relación a llevar adelante está investigación. Nosotros entendemos que estamos usando mucha energía y mucha voluntad. Y si de parte del Poder Judicial existiera la misma predisposición, esto tendría que mostrar resultados periódicos y constantes, y hasta ahora no es así.

¿Esta inacción puede estar motivada por la decisión de la Corte Suprema sobre el expediente?

Dr. Guerrero Iraola: El expediente está abierto, lo que la Corte Suprema resolvió fue un mero tramite de orden procesal. Igualmente desde el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata elevamos una petición a la Comisión interamericano de Derechos Humanos (CIDH), que está en proceso de admisibilidad y que está en estudio. El expediente sigue abierto, porque hasta ahora ningún órgano jurisdiccional, ni el máximo órgano judicial, se ha expedido sobre el fondo del asunto. Hay mas de 120 denuncias, más de 85 hechos denunciados y probados, con testigos, con documentación pero no tenemos una sola indagatoria y el expediente esta próximo a cumplir diez años. Esto lo ponemos de resalto, porque muchas veces los números hablan más que las situaciones. No tenemos pasos significativos y las víctimas esperan justicia.

¿En que se explica tanta demora en el expediente?

Dr. Guerrero Iraola: No debería haber ningún obstáculo, al día de la fecha, para avanzar en el curso de la investigación central y acá debe quedar claro lo que dijimos desde el primer día que se inicio la causa, allá por el año 2007, nosotros no buscamos revancha, buscamos justicia y esto implica que esto se dirima en el marco de un juicio oral, ante un tribunal competente. Eso estamos solicitando y me parece que diez años para llegar a esa instancia es un plazo más que excesivo, lo que hace que estemos en una instancia de revictimización de las víctimas de torturas.

¿El hecho que el Juzgado Federal no tenga juez, puede ser motivo de dilación?

Dr. Guerrero Iraola: Complica las cosas, pero esto es reciente. Aquí el árbol no debe tapar el bosque. No es que hace diez años que no hay juez y el fiscal es el mismo desde el primer día de la causa, con lo cual el Estado se supone en una continuidad jurídica y deberían darse las estrategias para poder llevar adelante esta causa. No es excusa la privación de justicia porque hay una cuestión institucional que resolver. Los cargos deben resolverse en otros ámbitos y no debe obstaculizar el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía y de las víctimas.

¿Ahora qué pasos esperan que se den en el expediente?

Dr. Guerrero Iraola: Los pedidos de indagatorias deben ser resuelta por el Juzgado. Hemos presentado las pruebas, con una delimitación clara de los hechos que se les deben imputar a estas dos personas. Hemos hecho un escrito sólido, en el que decimos que tales personas, realizaron tales hechos, pasibles de ser tipificado en la calificación legal de tormento y privación ilegitima de la libertad. Esperamos que la Justicia disponga de las indagatorias y nos abra las puertas para poder proseguir con el curso de la investigación.

EXPEDIENTE

El CECIM La Plata, lleva adelante la querella en la causa 1777/07 caratulada “Pierre Pedro Valentín y otro s/ delito de acción pública”. Las pruebas aportadas contra los acusados surgieron de los archivos oficiales de las FF.AA desclasificados mediante Decreto del PEN 503/2015, que firmó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La causa se originó en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias, patrocinadas por el doctor Pablo Vassel, cuando ocupaba la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes.