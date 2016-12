Carrió advirtió a la Cancillería que si firma nuevos tratados sin aval del Congreso pedirá juicios políticos

BUENOS AIRES (NA).- La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, Elisa Carrió, advirtió al vicecanciller Pedro Villagra Delgado que si se avanza en la firma de nuevos tratados internacionales sin la aprobación del Congreso no vacilará en “interpelar y pedir juicio político” a los responsables; en medio de la polémica por los acuerdos bilaterales con el Reino Unido en torno a Islas Malvinas.

“En este tema no pasarán. Si es necesario pediré la interpelación y el juicio político a los funcionarios del Gobierno”, amenazó la cofundadora de Cambiemos, ante el asombro de Villagra Delgado, quien asistió a la última reunión de comisión del año en la que quedó constituido el Observatorio de la Cuestión Malvinas y en la que no pasó desapercibida la ausencia con aviso de la canciller Susana Malcorra.

Carrió hacía alusión al acuerdo firmado el pasado 13 de septiembre por la Cancillería argentina con el Reino Unido sobre asuntos inherentes a las Islas Malvinas, en el que se reflejó una variada agenda de temas como la actividad pesquera y nuevas frecuencias de vuelos al territorio insular, episodio diplomático que hizo que diputados de la oposición y también del oficialismo entraran en cólera al entender que ningún convenio de política exterior podía encaminarse sin el explícito consentimiento previo del Congreso.

“No mientan más. La próxima vez que me entere por los diarios, contesto con el estilo que me caracteriza… a las trompadas. Si nos enteramos por los diarios, contestaremos por los diarios”, agregó minutos más tarde Carrió, que le recordó a Villagra Delgado que el desplazado vicecanciller Carlos Foradori ya no está en su cargo por la reacción inmediata de la comisión que preside al tomar conocimiento del acuerdo celebrado con el Reino Unido.

“No vamos a dejar en manos de ninguna Cancillería una cuestión que corresponde a los representantes del pueblo, que le quede claro a (la canciller Susana) Malcorra. Hidrocarburos y pesca no se tocan”, concluyó Carrió, fulminante.

La líder de la Coalición Cívica-ARI reclamó que Malcorra se haga presente en marzo, cuando se convoque a la primera reunión de la comisión de 2017, y amenazó con pedir la interpelación en caso de que esto no suceda.

En la misma sintonía, el bloque de diputados del Frente para la Victoria realizó pocas horas después una conferencia de prensa en la que pidió la interpelación de Malcorra para que brinde detalles sobre el contenido de los acuerdos sellados con Londres.

En cada una de sus intervenciones durante la reunión de comisión, Villagra Delgado reiteró la postura oficial: que las tratativas abiertas con el Reino Unido en Londres no constituyeron un tratado, que el tema hidrocarburos no estuvo en agenda y que la cuestión vinculada a la actividad pesquera fue planteada por Gran Bretaña en la mesa de diálogo y no por la Argentina.

Según reflejó, “ellos dijeron que les interesaba establecer un mecanismo para el intercambio de datos de stock de pesca”, y la respuesta argentina fue que dicho requerimiento merecía el “análisis técnico” pertinente.

El funcionario admitió que hubo un “principio de entendimiento” respecto de la propuesta -como gesto para “generar confianza” en los isleños- de establecer una nueva frecuencia de vuelo con destino a las Malvinas, pero no desde la plataforma continental argentina, ya que eso era algo los británicos no estaban dispuestos a “aceptar”.

La propuesta de una nueva ruta área, que excluiría a Aerolíneas Argentinas de la operación, generó airadas críticas por parte de diputados de la oposición, que consideraron como un criterio “discriminatorio” el hecho de que se contemplara dejar afuera a la aerolínea de bandera, así como a los aeropuertos continentales del país, mientras se allana el camino para que empresas extranjeras tomen el control de dichos vuelos.

Villagra Delgado aclaró que “si se llega a establecer una nueva frecuencia, va a haber un procedimiento de monitoreo para ver si esto genera confianza”, y que en caso contrario “habrá marcha atrás” y se cancelará la ruta aérea.

“Lo ideal y más lógico sería que haya vuelos desde territorio continental argentino, pero no es lo que están dispuestos a aceptar en este momento. Una alternativa es tener una frecuencia extra con Brasil o Chile, que son países amigos”, explicó.

Si bien la discordia dominó la escena, al menos el vicecanciller se llevó el respaldo de los diputados respecto de las gestiones que llevó a cabo la Cancillería para lograr que el Gobierno de las islas y el Reino Unido colaboren en la confección de un listado con los nombres de todos los combatientes argentinos caídos en la conflagración bélico de 1982.

La exembajadora ante el Reino Unido, Alicia Castro, presente en la reunión en calidad de especialista, fue una de las voces más duras respecto del papel desempeñado por Cancillería, y cargó contra Villagra Delgado, de quien dijo que vino “a reiterar el engaño de que no hubo acuerdo con el Reino Unido”, cuando el texto firmado “mencionó 13 veces la palabra acordar”.

“Hay una campaña devastadora de desmalvinización que está llevando adelante el actual Gobierno”, fustigó.

El Frente para la Victoria-PJ luego subió la apuesta de su denuncia contra la Cancillería al realizar una conferencia de prensa en la que confirmó que pedirá la interpelación de Malcorra.

Al elenco estable del kirchnerismo en la materia, se sumaron algunas figuras de espacios cercanos, como la diputada del Movimiento Evita Araceli Ferreyra y el exdiputado de Proyecto sur Mario Cafiero.