Brindan detalles de avances por obras de agua potable y cloacas

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) tiene en su agenda cinco proyectos que permitirán a unos 4.500 vecinos poder contar con agua potable de red en sus hogares, incluyendo el acceso a cloacas. Las obras serán financiadas íntegramente por el organismo sin costo para los vecinos.

USHUAIA.- El presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Públicos (DPOSS), Guillermo Worman, mantuvo el miércoles último un encuentro con vecinos de distintos sectores del Valle de Andorra para informarles sobre los trabajos de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua y cloacas que el organismo provincial viene llevando a cabo.

La DPOSS tiene en su agenda cinco grandes proyectos que permitirán a unos 4.500 vecinos poder contar con agua potable de red en sus hogares, incluyendo el acceso a cloacas.

Worman destacó que “la gobernadora Bertone nos pidió que no se transfieran los costos a los vecinos, por lo que todas las obras que haremos no tendrá ningún costo de mejora ni recupero para ellos”.

En tal sentido explicó que “en algún momento se les ofreció que los vecinos tenias que pagar la obra de su bolsillo y la DPOSS alimentaría esa obra, pero nosotros les confirmamos hoy que el 100% de esta inversión corre por cuenta de la DPOSS”.

El funcionario expuso en la reunión los proyectos que incluye “la ampliación de la planta Nº 3 aumentando su capacidad de producción en un 40%. La misma se encuentra adjudicada y con inicio de obra, con una inversión de 50 millones de pesos”.

El segundo proyecto es la potenciación de la cisterna Pastoriza donde se agregaría un troncal de alimentación exclusivo para el Valle de Andorra “permitiendo un mayor caudal y presión para los vecinos del sector”.

Además, se pretende antes de la llegada del invierno presurizar dos sectores “antes y después del vivero Los Coreanos” que permitirá una solución para 1000 vecinos de los barrios circundantes.

Estas soluciones permitirán abastecer de servicios hasta 125 metros de altura, “por los tanto, cualquier casa que se encuentre más arriba de esa cota no recibiría agua”.

“Para solucionar esto vamos a construir un nuevo tanque a casi 200 metros de altura con lo que vamos a poder garantizar el servicio hasta 185 metros de altura”, agregó.

Worman informó que “pactamos una nueva reunión para el próximo 17 de enero, donde armaremos un cronograma a fin de tener al tanto a los vecinos de todas las inversiones que se van a ir realizando durante el 2017 y 2018” y remarcó que “queremos que los vecinos lleven un seguimiento que les permita tener certeza a cada sector del Valle de aproximadamente cuando van a comenzar a recibir agua de red y el tratamiento de efluentes cloacales”.

GOBIERNO PROVINCIAL

Promulgaron la Ley 1131

USHUAIA.- El Gobierno promulgó la Ley Provincial 1131 por la cual se modifica la legislación vigente en materia de transportes, derogando el requisito que establecía la necesidad de una radicación mínima de tres años en Tierra del Fuego para poder habilitar unidades, tanto de transporte de pasajeros como de carga.

Este requisito generaba innumerables inconvenientes y obstaculizaba el desarrollo del sector, en particular a más de treinta pequeños y medianos transportistas que ejercen su actividad en la Provincia y que no podían habilitar unidades nuevas ni usadas en óptimas condiciones, si las mismas no tenían una antigüedad mínima de tres años de radicación en Tierra del Fuego.

El presidente de la Comisión N° 3 de la Legislatura provincial, Federico Bilota (FPV-PJ), manifestó que “con esta Ley eliminamos una exigencia que no tiene la ley nacional y que perjudicaba directamente a los transportistas y a la actividad comercial y turística en particular”, agregando que “de esta forma, se resuelve un reclamo de vieja data de los transportistas de la Provincia”.

La nueva Ley 1131 modifica la 346 de adhesión a la Ley nacional 24.449 de Tránsito y elimina la exigencia de tiempo mínimo de radicación que había sido incorporada a nivel provincial por las leyes 726 y 780, para unidades de transporte de pasajeros y de carga respectivamente.