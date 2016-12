Bertone le respondió a Clarkson: “No necesitamos sus buenos deseos”

Tras el agresivo saludo navideño del conductor de Top Gear que mandaba al “demonio” a los fueguinos, la gobernadora Rosana Bertone le respondió en su cuenta de Facebook: “Jeremy Clarkson gracias pero los fueguinos no necesitamos los buenos deseos de quien hace un culto de la grosería y la provocación”.

USHUAIA.- En castellano y en inglés, la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone le respondió al polémico ex conductor de la BBC de Londres, Jeremy Clarkson, que en un saludo navideño mandó al “demonio” a los fueguinos.

“Jeremy Clarkson gracias pero los fueguinos no necesitamos los buenos deseos de quien hace un culto de la grosería y la provocación” / “Jeremy Clarkson thanks but the fueguinos don’t need the good wishes of those who make a cult of rudeness and provocation” fue el mensaje que posteó anoche la mandataria provincial en su muro de Facebook.

El conductor de televisión Jeremy Clarkson, que conducía el programa de autos Top Gear, volvió a mostrarse provocativo con los fueguinos y publicó un agresivo mensaje con motivo de la Navidad.

“Feliz Navidad para todos. Excepto para la gente de Tierra del Fuego en Argentina. Ustedes se pueden ir al demonio”, escribió en su cuenta de Twitter.

En 2014, el británico recorrió el país a bordo de un Porsche con una patente H982 FKL, que generó el repudio de políticos y veteranos de la guerra de Malvinas que calificaron su acción como un acto de provocación, ya que la chapa del auto hacía referencia al año del conflicto bélico y tenía la abreviación de Falkland en su siglas.

En aquella oportunidad, Clarkson viajó desde Bariloche hasta Tierra del Fuego y se ganó el repudio de los habitantes locales, por lo cual la noche de Navidad dedicó el mensaje publicado en su cuenta de Twitter especialmente a los fueguinos.

Además de la provocativa patente con la que recorrió parte del país, el británico tenía un Lotus y un Mustang con cifras similares a los soldados que fallecieron durante el encuentro armado (tanto argentinos como ingleses), por lo que el municipio de Ushuaia le prohibió rodar el programa en espacios públicos de la ciudad y algunos vecinos de Tolhuin destruyeron autos pertenecientes al programa.