Bertone confirmó que analiza cambios de gabinete para 2017

USHUAIA.- La Gobernadora Rosana Bertone confirmó que evalúa cambios en el gabinete provincial. “Hay ministros y secretarios que no han producido el resultado esperado” dijo y aseguró que “sino agilizan el trabajo, se vienen cambios en 2017”.

“Sino tengo resultados, habrá cambios”, dijo la mandataria provincial al referirse a los posibles cambios en el gabinete para el próximo año. “Hay que buscar contagiar a los funcionarios, también al personal administrativo del estado, porque los expedientes demoran muchísimo”, aseguró.

La gobernadora sostuvo que “tengo una diversidad muy importante en el gabinete y no todos tienen la misma mística de trabajo, no todo el mundo es tan fanático, y a mí me gusta trabajar”.

De esta manera anticipó que aquellos funcionarios que no se adapten al ritmo de trabajo que se les solicita serán desplazados. “El año que viene es un año electoral y muchos ministros van a tener que tomar un ritmo diferente. Yo trato de tener paciencia, porque veníamos de muchos años de no gobernar; mucha gente se está iniciando, pero ya he dado ese tiempo”, remarcó.

Sin embargo, expresó que una de las dificultades a la hora de realizar nombramientos son los requisitos que se deben cumplimentar. “Cuando uno va a cambiar, tiene que cambiar por algo mejor, ahí tenemos una dificultad porque se requieren siempre cinco años de residencia en la provincia para ocupar un cargo ministerial”, dijo.

En este sentido sumó que “muchos jóvenes se van a estudiar, cambian de domicilio y cuando vuelven no pueden ser ministros; es un impedimento constitucional horroroso”, calificó.