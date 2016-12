El agua generó inconvenientes en el BTF del centro

RIO GRANDE.- Luego de las lluvias del fin de semana y la rotura de un tanque, el agua llegó a varios sectores del edificio del Banco Tierra del Fuego ubicado en el centro de Río Grande. Los trabajadores resolvieron ayer no atender al público hasta que el informe de un especialista garantice la seguridad en la institución.

Federico Nievas, delegado del Banco Tierra del Fuego (BTF), señaló que el lunes se encontraron con que había ingresado una gran cantidad de agua de lluvia durante el fin de semana. Y a esto se sumó la rotura de un tanque que durante la noche de ayer bombeó líquido dentro del edificio.

“La electricidad y el agua no son compatibles y lo que buscamos es que se resguarde la salud e integridad de nuestros compañeros y también la de nuestros clientes”, dijo el delegado consultado por FM Aire Libre.

Según Nievas, no es la primera vez que esto ocurre, pero en esta oportunidad los trabajadores se pusieron de acuerdo hasta tanto no se garantice la seguridad. “Se venía viendo hace un tiempo, ha llovido demasiado y no sabemos si son las canaletas o cuál es el problema que se desbordan y entra toda el agua al edificio; nos ha pasado en varias ocasiones, pero como ahora llovió todo el fin de semana es más grave”, explicó.

Además detalló que “todo lo que es el subsuelo tenía agua, con máquinas que se mojaron, tenemos un entrepiso donde pasan las instalaciones eléctricas de toda la red que estaban llenas de agua, y todavía pasado el mediodía había gente tratando de secar el lugar”.

De esta manera aseguró que en el edificio del centro “no hay atención hasta nuevo aviso, hasta que alguien venga, constate y nos confirme que no hay riesgo para la seguridad de las personas”.

Después del mediodía se acercó personal de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande a constatar la situación, que luego realizará un informe. Recién luego de eso los trabajadores determinarán si hay atención al público.

Nievas dijo además que la asamblea la realizaron porque tuvieron inconvenientes con el vicepresidente de la institución. “Nosotros ya teníamos organizado el tema de cómo íbamos a hacer para abrir rápido pero se hizo presente el vicepresidente, hizo presiones en contra de nuestros compañeros hasta que tuvimos que actuar, ir al Ministerio de Trabajo y hacer la presentación correspondiente”.