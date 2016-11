Se realizó la tercera jornada de debate sobre la industria fueguina

Las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Río Grande, (UTN-FRRG) fueron el escenario de la tercera jornada de debate sobre la industria fueguina. En la oportunidad expuso el Lic. Juan Ignacio García, docente de la Universidad de Tierra del Fuego, quien conferenció sobre la repercusión local de la macroeconomía y los modelos económicos.

El respecto y luego de finalizada la charla-debate el Lic. García le explicó a Prensa Universitaria el balance de su exposición.

García planteó, cómo a lo largo de la historia la macroeconomía afecta el desempeño industrial y cómo sus variables han inciden en el futuro de lo que se genera en la provincia.

Según el docente de la UNTDF, “la conclusión básica es que durante un periodo muy largo, el PBI, fue por un lado y la industria por otro por cuestiones que tiene que ver con variables que derivaron en esa situación. A partir de 2002 se vio cómo iban de la mano el desempeño industrial, respecto de la macro y, lo que se planteó a lo largo de toda la charla fue, por un lado, ver cómo juega el consumo como variable fundamental para aplicar un buen desempeño en Tierra del Fuego y el consumo interno a nivel nacional y, por el otro, el nivel de apertura económica considerando que, a mayor consumo, mejor le va a ir a Tierra del Fuego pero si el nivel de apertura importador es significativo, una parte importante del consumo se va a ir hacia la importación y Tierra del Fuego no se beneficiará de eso”.

García planteó que, desde el Gobierno nacional, “no se están mostrando todas las cartas y no está diciendo cuál es el plan para Tierra del Fuego”. Explicó que “si el plan es bajar los aranceles y abrir la importación eso no es consistente para el desarrollo de la industria para la provincia y, en el caso extremo, le bajará los aranceles a todos los productos tal como dejó entrever un funcionario nacional, eso significaría que deberíamos cerrar todas las fábricas y se quedarían sin empleos más de un 50% de la actividad privada en toda la provincia con su incidencia directa e indirecta. No se puede pensar en una provincia con 160 mil habitantes sin el subrégimen industrial”.

Por otra parte, explicó que “hoy nadie ha planteado cuáles son los sectores que se deberán reemplazar si es que la industria no sigue”, sin embargo aclaró que, lo que sí parece razonable es discutir las características de cómo se ha ido desarrollando y cómo se puede mejorar. “Yo creo que hace falta una fuerte autocrítica y replanteos de muchas cuestiones vinculadas al subrégimen. Lo cierto es que sin el compromiso del Gobierno nacional, Tierra del Fuego no puede ir para ningún lado”.

La importancia de estos espacios

Al hablar del espacio de debate rescató “la convocatoria y que mucha gente esté interesada en conocer más y discutir sobre el tema industrial. Creo que la gente interpreta que la calidad de vida del riograndense está asociado a la promoción industrial y reconocen que el escenario se plantea con bastante incertidumbre. Noto que les interesa la discusión profunda con relación a la industria lo que me parece muy sano y apropiado que así sea porque primero se debe conocer y luego salir a defender”.

Respecto del debate planteó que “los actores del desarrollo de la provincia tienen que generar este tipo de espacios y, la universidad es claramente un actor principal como también lo son los gremios y ojalá que las empresas se sumen a este compromiso ya que todos son actores interesados y genuinos para plantear este tipo de discusiones”.

Finalmente se esperanzó en que “estos debates se den en las malas pero que también se den en las buenas y ojalá sirva para generar cuadros, lo que implica gente formada capaz de tener ideas, de construir políticas de confrontar y que puedan estar formadas para poder construir una provincia diferente y estos espacios, en ese sentido, suman muchísimo y son fundamentales”.

Cabe destacar que estas charlas-debate giran en torno a las nuevas medidas de la economía nacional y fueron organizadas por profesionales de la UTN y dirigentes de la UOM.