Rodrigo Carazo se presenta este viernes en “Tierra de Teatro”

Nacido en Córdoba, este joven cantautor se crió en Río Grande y se presenta hoy -desde las 21:30- en “Tierra de Teatro”, con su última placa “Oír e ir”. Este trabajo y su gira “MundiNacional” ya lo llevaron por países como Costa Rica, El Salvador, Brasil, Uruguay y Chile. El año pasado fue invitado por Raly Barrionuevo para acompañarlo en algunas presentaciones por el interior.



RIO GRANDE.- Hoy desde las 21:30, en “Tierra de Teatro”, se presenta el cantautor Rodrigo Carazo, un joven nacido en Córdoba que se crió en esta ciudad a la que vuelve, tras siete años, para presentar su disco “Oír e ir”.

Considerado como uno de los compositores cordobeses más creativos y originales de este tiempo, Carazo lleva adelante desde hace unos meses su gira “MundiNacional”, presentándose en países como Costa Rica, El Salvador, Brasil, Uruguay y Chile; así como en Buenos Aires; La Plata; San Juan y La Rioja.

El año pasado, Raly Barrionuevo -que lo acompaña en uno de los temas de su último trabajo- lo invitó además a participar de algunas presentaciones por el interior del país.

A su innegable talento, tarde o temprano, le llegaría el reconocimiento, aunque Rodrigo está lejos de la idea de perseguir una imagen como fin. “Es sincero y genuino todo lo que está pasando”, admite el músico en diálogo con El Sureño, y contó que “algunas personas van tomando una identidad con mi trabajo y lo difunden, me van a ver y lo recomiendan”.

“En una escala pequeña, claro, pero para mi escala y lo que vengo haciendo hace muchos años, creció muchísimo”, cuenta. “Hoy por hoy voy a cualquier lugar y no lleno un salón de mil personas, pero me pasa que bastante gente va a verme, y eso me hace feliz”.

Sobre su presentación de hoy, admitió que “van a encontrar a un tipo muy emocionado”, y en esto tiene que ver su profundo amor por Tierra del Fuego -donde aún viven su madre y sus tres hermanos- y por reencontrarse con paisajes y personas que marcaron su propia historia desde la infancia.

“Vengo a canción pelada”, resume para explicar que esta noche ofrecerá su música “en el estado del cantautor puro; es decir, guitarra y voz”.

“Pero también con un trabajo que vengo haciendo hace mucho de guitarra, voz e incluso el cuerpo incluso, porque algunas cosas las hago sin guitarra, tratando de mostrar todas las posibilidades que brinda esa triada”, señaló.

Para Rodrigo será “simple y profundo porque soy consciente de lo que voy a hacer y me encanta”, prometiendo así una noche “íntima y de una gran carga emocional”.

Quienes ya lo conocen tendrán la posibilidad de escucharlo en vivo, y para aquellos que aun no lo han hecho, representa una oportunidad para disfrutar de un músico excepcionalmente atípico, cuyas letras y melodías representan, como lo calificaron algunos medios nacionales, un “gran viaje sonoro”.

Todavía quedan entradas disponibles para esta noche, a un costo de 150 pesos.