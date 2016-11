El papa Francisco recibió a la riograndense Daniela Badra

El Sumo Pontífice recibió, en El Vaticano, a la docente y maratonista riograndense Daniela Badra. El encuentro se efectuó el miércoles 23 en la Plaza San Pedro. La fueguina le obsequió diversos elementos de las Islas Malvinas y le llevó un mensaje de paz que le envió directamente a Francisco, el monseñor Michael Bernard McPartland, quien fue apóstol prefecto católico de las Malvinas e islas varias del Atlántico Sur.

RIO GRANDE.- Con un mensaje de paz y para pedir por los que no tiene voz y por quienes no tienen trabajo, la docente y maratonista Daniela Badra fue recibida por el papa Francisco este miércoles en El Vaticano.

El encuentro se produjo en la Plaza San Pedro (El Vaticano) el miércoles 23 de noviembre a las 11:20 (hora de Roma) 07:20 (hora argentina).

Con notable emoción, Daniela Badra le contó a El Sureño, que “estuvimos un tiempo largo esperando al Santo Padre y cuando lo vi me emocioné muchísimo. Luego, se acercó y comenzó a saludar y bendecir, primero a los enfermos y luego nos saludó a los que estábamos en la fila siguiente. Cuando llegó a mí, le besé la mano y él me la agarró fuerte y me miró. En ese momento, le agradecí por todo lo que hace y le pedí por los que no tienen voz ni trabajo. El me miraba fijo y me escuchaba atentamente. En esos poquitos minutos que estuvimos frente a frente le dije que soy la única mujer argentina que corrió tres veces consecutivas una maratón en las Islas Malvinas y le regalé lo que yo llamo, ‘pedacitos de Malvinas’, que son elementos que yo junté en Darwin cada uno de mis viajes a las Islas. Además le llevé frutos de Malvinas. Los mismos que comían nuestros soldados durante la guerra. Me agradeció. Al finalizar, el Papa sonrió, se sorprendió y me agradeció por haberle regalado ‘un pedacito de Malvinas’. En ese momento me bendijo y se retiró”.

“Fue un momento muy emocionante. En ese momento te tenés que comportar de una manera determinada y yo quería abrazarlo pero no me animé, igual fue un momento que no podré olvidar jamás”, relató Badra con pausas que evidenciaban su emoción.

Malvinas por tres

La docente Daniela Badra comenzó a entrenar y a correr maratones por cuestiones personales. En un momento de su vida corrió una única maratón que se lleva adelante cada año en las Islas Malvinas.

Sin darse cuenta, la Causa Malvinas y la búsqueda de paz comenzó a ser protagonista en la vida de la docente fueguina. Por ello se preparó para correr una segunda maratón en Malvinas, y lo logró y también lo hizo por tercera vez consecutiva y sin saber, se había convertido en la única mujer argentina en correr tres veces consecutivas la maratón de Malvinas lo que la ubicó en un podio eventual y de cierto privilegio.

En uno de sus viajes a Malvinas, conoció al monseñor Michael Bernard McPartland quien fue apóstol prefecto católico de las Malvinas e islas varias del Atlántico Sur hasta 2015. Luego de intercambiar experiencias, Badra le pidió una bendición y un mensaje de Paz para el papa Francisco. Muy amablemente el Monseñor McPartland accedió a ser grabado por Badra y finalmente ese video con un mensaje de paz de un apóstol prefecto católico fue entregado al papa Francisco de manos de Daniela Badra.

Cabe destacar que Daniela es docente diplomada en Autismo y Asperger y madre de dos hijos, Julieta Dunezat de 24 años y Agustín de 20 quien fue el acompañante en su viaje a Roma.