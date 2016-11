Instalarán un scanner de palets en el Puerto de Ushuaia para una mejor verificación de cargas

Lo anunció el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Néstor Lagraña, quien informó que se invirtieron más de 2 millones y medio de pesos para su adquisición. El mismo será utilizado para scanear los palets que llegan al puerto de Ushuaia. Además indicó que se renovó el sistema de video vigilancia en el depósito fiscal y que se está trabajando en la instalación de los caniles para los perros de la Aduana.



USHUAIA.- El Puerto local contará en los próximos meses con un scanner de palets para verificar la mercadería que viene empacada bajo esas normas y que permanezcan en el Depósito Fiscal de la Aduana durante el tiempo que se disponga.

Así lo confirmó el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Néstor Lagraña, quien informó que “hemos comprado y ya llegó a Buenos Aires, un scanner para palets, que es una exigencia para el deposito fiscal del puerto” y agregó que además de esto “estamos construyendo los caniles para los perros de la Aduana” que también es una exigencia del organismo de control.

En es sentido agregó que “estamos viajando porque el 25 (de noviembre) tenemos que estar en Buenos Aires para recibir el equipo, que demandó una inversión de más de 2 millones 500 mil pesos y tenemos que hacer el traslado, registrarlo y capacitar a la gente que lo va operar”.

Explicó que se trata de un aparato “en el que se puede introducir un palets completo dentro del equipo” y para dar una idea dijo que ocupa el espacio “de un contenedor de 20 pies, por lo que no es un aparato chico”. Igualmente aclaró que “no es un scanner de contenedor pero sí es importante, porque todo lo que se desconsolide acá para la exportación, pasará por ese equipo”.

Lagraña se ocupó de aclarar que “toda la carga que sale y que viene, no sale al exterior; todo es cabotaje nacional, por lo que viene de Buenos Aires para acá y de acá va a Buenos Aires y desde allí recién se exporta”. En ese aspecto aclaró que “si bien no tenemos un scanner de contenedores acá (en Ushuaia), eso no significa que el contenedor no haya sido verificado”.

Además en materia de seguridad indicó que “hemos realizado todo el circuito cerrado de televisión en el depósito fiscal y la instalación y acceso al sistema aduanero”.

Lagraña indicó que “por ser una terminal de pasajeros y con la certificación de acuerdo a lo que exige el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, contamos con cuatro scanner para maletas. Los mismos están operativos desde hace varios años en la terminal marítima de la capital fueguina”.