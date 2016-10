Guillermo Iglesias da muestras de su gran momento deportivo

RIO GRANDE.- Finalizó el período del campeón 2015 de la Categoría Moto Master del campeonato provincial de enduro, puntualmente del señor Carlos Escudero quien luego de muchos años decidió volver a su pasión deportiva y se hizo acreedor al título junto a su fiel Honda CRF 450. Llegó el momento para su compañero de categoría, Guillermo Iglesias, quien puede disfrutar desde el pasado 24 de octubre la obtención del campeonato en la divisional de los veteranos.

Un año memorable para el piloto que reside en Ushuaia desde 1985, oriundo de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Iglesias, quien desde el inicio de la temporada comenzó familiarizándose con el podio entre los master. En la primera fecha realizada en el trazado Cerro de las Piedras obtuvo la segunda ubicación, la que tuvo como ganador a José Villegas y solamente tres protagonistas fueron de la partida completando el trio Pablo Onyszczuk.

Luego del inicio del campeonato provincial se vino el compromiso más importante que tiene el endurista fueguino en la clásica competencia denominada como Vuelta a la Tierra del Fuego. La misma se disputó pese al gran problema que tuvo nuestra provincia producto del piquete instalado en el acceso a la ciudad del Fin del Mundo, y que luego de la carrera el mismo fue levantado.

Aquí Iglesias logra subir a lo más alto y obtiene el título, donde hubo dos circunstancias trascendentales en la misma, una de ellas los inconvenientes en principio que tuvo la moto de Pablo Onyszczuk cuando lideraba la categoría, y luego la exclusión de Hernán Godoy quien estaba en una divisional que no le correspondía. Estas circunstancias determinaron que el Químico deje su nombre y apellido en el historial del enduro más antiguo de la Argentina

El segundo escenario en cuanto al provincial fue a estrenar para todos y todas, el mismo lo diagramó la dirigencia de Tolhuin en el circuito denominado como Termas 1 ubicado en el acceso a las Termas del Río Valdéz. Allí se incorporó Marcelo Giraudo y Carlos Orozco fortaleciendo un poquito más el parque. Un inspirado Iglesias obtiene el triunfo sumando vitales 40 unidades donde además cumple con el Reglamento Deportivo que estipula que para ser campeón hay que ganar por lo menos una fecha del certamen.

Antes del receso obligado para las actividades del deporte motor de nuestra provincia, el Moto Club Río Grande organizó la 3º competencia en inmediaciones de la Escuela Agrotécnica Salesiana. Aquí la segunda ubicación le permite sumar 37 puntos más y pasar a comandar las acciones en la cima de las posiciones. Desde la realización de esa fecha ya se podía ver que Iglesias mostraba ganas e intenciones de pelear por el objetivo que hoy es una realidad.

El pasado 25 de septiembre llegó la cuarta cita del certamen, donde Iglesias logra la segunda ubicación y la categoría recibe a un gran piloto que retornó a la actividad motociclística. Se trata de Raúl “Pecho” Andrade que es finalmente el ganador de la competencia.

Ni bien finaliza la carrera del provincial, Iglesias emprende viaje hacia el Jardín de la República, lugar al que hacía un año atrás había manifestado volver por dos razones; una volver a competir en uno de los enduros más convocantes y de trayectoria (26 años) del Trasmontaña, y la otra por la cordialidad que le brindaron cuando fue parte de la única competencia en equipos.

En esta oportunidad su compañero de equipo fue Pablo Onyszczuk, y la aventura endurística tenía otro sabor ya que ambos mantienen una amistad que se ha fortalecido a través del motociclismo. Cinco días antes de la carrera ya estaban instalados en Tucumán donde salió todo redondito, ya que Iglesias por su parte mantuvo el podio obtenido de la edición anterior, en una carrera exigente y técnica.

Al finalizar al tour tucumano retorna el Químico a la provincia; dos días antes de la carrera que se disputó el pasado 23 de octubre. El piloto Beta estaba ante la posibilidad de que un 6º lugar le permitiría obtener el título, lo cual no era lo que él quería, sino estar un poco más adelante y no desentonar ya que había subido a todos los podios del campeonato. Finalmente en una tarde que no fue la mejor para Iglesias, obtiene la sexta ubicación y matemáticamente se consagra como el Campeón de la Categoría Moto Master B.

Su historial motociclístico indica que hace 6 años compite, lo hizo de grande porque priorizó responsabilidades de la vida donde el trabajo para él está en un primer plano. Desde pequeño tuvo admiración por las motos haciendo experiencias en bicicletas, pero sabía que ese momento llegaría alguna vez. Lo bueno es que, como dice la frase; “todo llega”, y el Químico no solo se convirtió en un buen piloto, sino que su presencia sumó al motociclismo un tipo de bien que disfruta intensamente el deporte por el cual es apasionado.



Inscripciones y cuotas

El Moto Club Río Grande abrirá las puertas de su sede social mañana miércoles 2 de noviembre, ubicada en Arturo Illia 864 del barrio de Chacra 2 entre las 21:30 y las 23:00. El objetivo es que los pilotos socios se acerquen a la misma a regularizar cuotas sociales, como así también realizar la administrativa correspondiente a las inscripciones de la 5º fecha del campeonato provincial de cross, a llevarse a cabo el próximo domingo en Ushuaia. Los detalles y la información más completa ya pueden verificarla en la página oficial de Facebook de la Asociación Motociclística Ushuaia.