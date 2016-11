Gobierno busca avanzar con la identificación de soldados y aceptaría participación de los kelpers

En diciembre habrá una reunión con integrantes de la Cruz Roja Internacional que tendrá como objetivo “definir el protocolo” de identificación y una vez que esté todo consensuado con el Reino Unido se pasará “a la firma del acuerdo” oficial, indicó la ministra Susana Malcorra.



BUENOS AIRES (NA).- La ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, aseguró que el Gobierno intentará el mes próximo avanzar con Gran Bretaña en el acuerdo que permitirá identificar a los soldados sepultados sin nombre en Malvinas y si bien aclaró que su “interlocutor es el Reino Unido”, admitió que los kelpers podrían participar del proceso.

“Estamos terminando de ordenar la idea de la reunión en una fecha de diciembre para avanzar con la Cruz Roja Internacional” y el Reino Unido en “el proceso de reconocimiento”, señaló Malcorra. En conferencia de prensa en el Palacio San Martín, la canciller dejó entrever que el Gobierno argentino no podría oponerse a la “participación de los malvinenses” en este trabajo de identificación, ya que “seguramente” estarán incluidos en la delegación inglesa.

“Nuestro interlocutor, como siempre, es el Reino Unido. Quién integra la delegación del Reino Unido, es una decisión del Reino Unido, así que nosotros no tenemos ningún comentario al respecto”, sostuvo la ministra.

Consideró además que si “la Cruz Roja va a estar allí haciendo el trabajo durante un tiempo importante, es evidente que la población local tiene un rol en todo esto”.

“Yo no voy a hacer una negación de eso, al contrario, ya ha habido algunas señales de la población local de que no se oponen a que esto ocurra, así que seguramente en la delegación del Reino Unido habrá una participación de la población local a través de sus representantes”, resaltó Malcorra, al referirse al gobierno kelper, que no es reconocido por la Argentina.

Definir un “protocolo”

Según explicó la ministra, la reunión de diciembre tendrá como objetivo “definir el protocolo” de identificación y una vez que esté todo consensuado con el Reino Unido se pasará “a la firma del acuerdo” oficial.

“Probablemente, aprovecharíamos esa firma para hacer una reunión de inventario de los avances de ese documento (conjunto firmado con Gran Bretaña sobre diversos temas), pero todavía no hay fecha”, indicó la funcionaria nacional.

La canciller explicó que ya “hubo una primera visita de la Cruz Roja (a las Islas), que hizo una evaluación in situ y eso generó una propuesta de una forma de producir el trabajo que fue transmitida tanto al Reino Unido” como al país.

“Lo hemos estado revisando y hemos hecho algunas contrapropuestas, como por ejemplo que en el grupo de forenses que se arme haya un forense argentino. Eso ya ha sido preliminarmente aceptado, serían parte integral del equipo de la Cruz Roja. Hay una serie de elementos que hay que terminar que definir, que tenemos que acordar, de modo tal que cuando esto empiece a funcionar, lo haga de manera muy transparente y sin sobresaltos”, subrayó.

Y agregó: “Eso es lo que se va a discutir, de modo tal que todas las partes, la Cruz Roja, el Reino Unido y nosotros, estemos en la misma línea y firmemos finalmente un protocolo, al cual adhiramos todos”.